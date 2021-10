Von Günther Grosch

Weinheim. Von A wie Apotheker im Hauptberuf bis Z wie Zauberkünstler in Sachen Hobby spannt sich der Bogen, der die Lebensgeschichte des Multitalents Markus Weber einrahmt. Dazwischen liegen, aber kaum weniger kongenial ausgefüllt, seine Talente als Chansonnier und Conférencier, Entertainer, Fastnachter und literarischer Feingeist, Kabarettist und Klassikliebhaber, Mundartpoet und Märchenonkel.

Jetzt darf der 65-Jährige seiner Vita noch ein weiteres Mosaiksteinchen hinzufügen: Vor rund 400 Besuchern in der Stadthalle stellten ihn die Leiterin der VHS Badische Bergstraße, Cristina Ricca, und Stadtsprecher Roland Kern als weiteren "Botschafter für Weinheim" vor. Neben Weber dürfen diesen Ehrentitel seit 2018 der Profifußballer Lukas Rupp, die Jazz-Pianistin Anke Helfrich (2019) sowie die Krimi-Autorin und "Queen of Crime", Ingrid Noll (2020), tragen.

In der Mannheimer Hedwigsklinik geboren und rund um den Rodensteiner Brunnen "uff da Gass" groß geworden, offenbarte sich Webers Talent als Unterhaltungskünstler schon im Alter von sechs Jahren. "Fer zwee Penning" Eintritt, die von ihm im Café Wolf anschließend in "Gutsel" eingetauscht wurden, verlustierte er als Kasperletheaterspieler die Nachbarskinder.

Der Zauberei, mit der er am Donnerstagabend nicht nur Cristina Ricca verblüffte – Weber ist unter anderem geschätztes Mitglied im renommierten "Magischen Zirkel" –, folgte als weiteres Kapitel in seinem künstlerischen Lebensbuch 1983 die Mitgründung des Kabarettensembles "Die Spitzklicker". Eine seiner darin bis heute unvergessenen Rollen: die des städtischen Straßenkehrers "Kalle". Seinen Bühnendurchbruch hatte Weber mit der von ihm 1979 kreierten Rolle des mittlerweile weit über die Region hinaus bekannten "Fräulein Baumann" bei den Fastnachtern der "Weinheimer Blüten". Fräulein Baumann als "letzte Überlebende aus Jopi Heesters Krabbelgruppe" verkörpere "Unsinn mit Tiefsinn" und sei mitten aus dem Leben gegriffen, so Weber.

"Markus war unsere Bühnen-Jule", attestierten ihm Herbert Burkhardt als höchstes Schwiegervater-Lob und Wolfgang A. Zotz in Video-Einspielern: "Markus Texte sind immer auf hohem Niveau und beruhen auf einer geschichtlichen Basis." Seine Doktorarbeit verfasste Weber im Rahmen einer Dissertation über Ovids "Liebeskunst" ("Ars amatoria"). Das Studium der Pharmazie sicherte ihm als Apotheker seine heutige Lebensgrundlage.

Gemeinsam mit Dieter Scheithe (Klavier) erinnert Weber als Chansonnier in seinem Programm "Die Zwei von der Klangstelle – Mit der leichten Muse gegen das Vergessen" an die im Dritten Reich verfolgte und fast gänzlich ausgelöschte jüdische Künstlerszene. ",Die Zwei von der Klangstelle’ geben diesen Menschen wieder ihren Namen und ihre Würde zurück", sagt Weber. Er sei ein politischer Mensch, bei dem Erinnerungskultur eine wichtige Rolle einnehme. Die jetzige Generation trage an den damaligen Geschehnissen keine Mitschuld, sagte Weber. Aber sie habe die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Im zweiten Teil des Abends loteten Weber, Ricca und Kern gemeinsam die Kurpfälzer Sprachgrenzen aus und verwiesen auf neue Projekte der VHS. Dabei kündigte Ricca einen Sprachkurs von A1 bis C2, "Woinemerisch fer Roigeplackte", an und kam schließlich auf Webers neues Projekt, die CD "Weinheimer Märchen, frei nach den Brüdern Grimm, Teil II", musikalisch bearbeitet von Joe Weineck und von Weber "uff Woinemerisch verzeijhlt", zu sprechen. Ein gut 20-minütiges Solo gab schließlich der Botschafter selbst zum Besten. Auch über das Märchen vom "Schdachlische Dornrös’sche" konnten sich die Zuschauer freuen.

Und warum sind ausgerechnet Märchen das neue Projekt? Er wolle die "Welt zwischen Wahrheit und Märchen verschwimmen lassen und den Kindern den Glauben an die Wahrhaftigkeit der Märchen erhalten", sagt Weber. Und was bedeutet ihm Heimat? Heimat sei wie ein Mosaik, das geerdet sein müsse, schloss Weber den Kreis. Zu Heimat gehöre neben Familie und Freunden ein "Verwurzeltsein", das erdet und den Menschen bremst. Seinen Lieblingsplatz verortet Weber hoch über "Weinheim als Nabel der Welt". Auf die Frage nach einem eventuell demnächst bevorstehenden Ruhestand kommt ein knappes wie entschiedenes "Nö!". Er vertraue auf die göttliche Fügung, auf dem richtigen Weg zu sein, bekennt Weber, gläubiger Christ zu sein. Und äußert gleichermaßen ein klares "Ja!" auf die Frage nach einer möglichen Angst vor dem Älterwerden und der damit verbundenen Endlichkeit des Lebens.

Das Fazit von Ricca und Kern lautete: Dieser Abend habe auf jeden Fall etwas Lebensverlängerndes in sich gehabt. Er nehme die Auszeichnung mit Dankbarkeit und Ehrfurcht entgegen, sagte Weber in seinem Schlusswort: Sie bedeute ihm Ansporn und Verpflichtung, Weinheim weiterhin mit Niveau zu vertreten. Klaus Steckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank Kurpfalz als Mitveranstalter, machte seinerseits die Bedeutung der Auszeichnung deutlich. Als Conférencier der alljährlichen Volksbank-Neujahrskonzerte habe Weber stets sein Können bewiesen.