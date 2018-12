Weinheim. (RNZ) Für die nächste Bauphase muss die Verkehrssicherung in der Mannheimer Straße, also die Verkehrsführung durch die Baustelle, geändert werden. Dafür ist eine zeitweilige Vollsperrung nötig. Diese erfolgt in der Nacht von Montag, 17., auf Dienstag, 18. Dezember, in der Zeit von 22 bis 5 Uhr. Auf diese Weise soll der Verkehr tagsüber möglichst wenig belastet werden.

Die Umleitung für den Auto-Verkehr verläuft über Weststraße, Viernheimer Straße, Händelstraße, Wormser Straße und umgekehrt. Der Anliegerverkehr bleibt bis zur Baustelle frei.

Ebenso wird der Schienenersatzverkehr auf der bekannten Route fahren.