Weinheim. (RNZ) Im Zuge der Arbeiten zur Erneuerung der Mannheimer Straße und an der künftigen Haltestelle Weinheim Hauptbahnhof wird in den Nächten von Dienstag bis Freitag, 23. bis 26. April, die Mannheimer Straße im Bereich Weststraße stadteinwärts gesperrt. Der Autoverkehr wird an der Luisenstraße auf die neue B3 verlegt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.