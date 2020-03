Weinheim. (pol/mün) Nach einem schweren Unfall am Sonntagabend bei der GRN Klinik in Weinheim war die Mannheimer Straße in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 20.30 Uhr ereignete sich der Unfall. Ein 31-Jähriger sei mit seinem Auto vermutlich zu schnell gefahren und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Daraufhin schleuderte er über die Fahrbahn und kollidierte mit zwei weiteren Autos. Der Mann und seine 29 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt, ebenso wie die 27 und 29 Jahre alten Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4222 oder das Polizeirevier Weinheim unter 06201/10030 entgegen.

Update: Montag, 9. März 2020, 9.20 Uhr