Weinheim. (pol/rl) Zu einem Übergriff auf eine Paketzustellerin kam es am vergangenen Freitag in der Fußgängerzone. Laut Polizeibericht war die 58-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem Handwagen unterwegs, auf dem sie Pakete transportierte. In Höhe des Anwesens Nr. 100/Drogeriemarkt stellte sie diesen ab und ließ ihn kurz unbeaufsichtigt.

Plötzlich ging ein etwa 40-jähriger Mann zielstrebig auf den Handwagen zu, offenbar um ein Paket zu entwenden. Die Zustellerin sah das und sprach den Mann an. Der brüllte sie daraufhin an, lief auf sie zu und spuckte ihr mehrmals ins Gesicht. Dann entfernte er sich in Richtung des Drogeriemarkt-Parkplatzes.

Die 58-Jährige entwickelte im Laufe des Tages ein derartiges Ekelgefühl, dass sie am Folgetag die Polizei verständigte.

Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, dunkle Haare, eine "Hakennase", braune Augen und soll ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Stoffhose.

Kunden angrenzender Geschäfte oder Passanten, die den Vorfall am Freitag gegen 11 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim unter der 06201/10030 zu informieren.