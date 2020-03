Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Über 85 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmittag um 11.30 Uhr nach Lützelsachsen geeilt. Im Bereich der Hirtengasse war der Dachstuhl eines Wohngebäudes in Brand geraten. Laut Feuerwehr breiteten sich die Flammen innerhalb kürzester Zeit aus. Kräfte der ortsansässigen Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen und der Wehrabteilung Stadt gingen gegen das Feuer vor.

Dazu setzte die Freiwillige Feuerwehr mehrere Trupps ein, die mit Atemschutzgeräten ausgestattet waren. Parallel zu diesem so genannten Innenangriff bekämpften andere Feuerwehrleute den Brand von außen.

Anwohner öffneten spontan ihre Höfe

Menschen mussten nicht gerettet werden: Als das Feuer ausbrach, hielt sich niemand in dem Gebäude auf, schreibt David Kunerth, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, in seinem Abschlussbericht. Die Feuerwehrleute retteten jedoch zwei Hunde und mehrere Katzen aus dem Gebäude. Die Tierrettung Rhein-Neckar kümmerte sich um die tierischen Bewohner des Anwesens und gab sie später ihrem Besitzer zurück.

Die Hirtengasse bildet eine von mehreren kurzen Querverbindungen zwischen Winter- und Sommergasse: den beiden schmalen, engen Straßen, die das untere Lützelsachsen mit dem weiter oben gelegenen Dorfkern verbinden. Wer die Gegend kennt, weiß, dass es hier schon ohne Feuerwehrfahrzeuge ziemlich beengt zugeht.

Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Arbeit der Einsatzkräfte – zumal das betroffene Gebäude in der von der Straße aus gesehen "zweiten Reihe" steht. So konnte das Drehleiterfahrzeug nicht direkt vor das Gebäude fahren. Trotzdem gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand innerhalb von knapp 45 Minuten zu löschen – was jedoch nicht heißt, dass weitergehende Nachlöscharbeiten unnötig waren.

Da der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes von innen mit Holz verkleidet war, mussten die Wehrleute die Dachhaut öffnen, beschreibt Kunerth. Sonst wären sie nicht an die Glutnester herangekommen. Dafür wurde die Dachverkleidung von außen und von innen bearbeitet: drinnen kam die Rettungssäge zum Einsatz, draußen wurden die Ziegel mit Einreishaken vom Dach entfernt. Da es über die Drehleiter nicht ganz reichte, setzte die Feuerwehr dafür noch die so genannte Schiebeleiter ein.

Um angesichts der Vielzahl an eingesetzten Materialen und Kräften den Überblick zu behalten, bildete die Einsatzleitung mehrere Arbeitsabschnitte. Die Versorgung mit Nachschub – etwa im Hinblick auf die Atemschutzgeräteträger – übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Oberflockenbach und Hirschberg.

Die aktuelle Corona-Krise wirkte sich in mehrererlei Hinsicht auf den Einsatz aus. So standen zunächst hauptamtliche Rettungskräfte bereit, um verletzte Feuerwehrkräfte versorgen zu können. Diese wurden später durch Ehrenamtliche aus der Schnell-Einsatzgruppe des DRK-Ortsverbands Weinheim abgelöst. Die Polizei sperrte die Sommergasse ab, da die Nachschubversorgung für die Feuerwehr sonst kaum durchgekommen wäre. Die Anwohner reagierten vorbildlich: Da eine Vielzahl an Einsatzfahrzeugen irgendwo "parken" mussten, öffneten einige Lützelsachsener die Höfe ihrer Anwesen. Das habe den Einsatz vereinfacht, lobt die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Das betroffene Gebäude ist allerdings erst mal nicht mehr bewohnbar und darf aktuell auch nicht betreten werden. Die Ursache des Brands ist bislang unklar. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim ermitteln. Einige Feuerwehrkräfte wachten auch noch am Abend in Lützelsachsen. Sie hielten die Brandnachschau ab.

Update: Montag, 23. März 2020, 19.53 Uhr