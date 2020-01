Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim-Lützelsachsen. Der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Sven-Patrick Marx, sollte sich den Termin für die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Lützelsachsen schon mal vormerken. Da hätte ihn das Gremium gern als Referent zu Gast. Schließlich ist die Unzufriedenheit mit der Verkehrssituation vor Ort ziemlich groß. Das zeigte sich in der Bürgerfragestunde der letzten Sitzung. Mark Lucht, in leitender Funktion verantwortlich für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr, konnte mangels Zuständigkeit viele Fragen nur unzureichend beantworten.

Die Entwicklung von Konzepten ist nicht seine Aufgabe, er setzt in erster Linie Maßnahmen um. Dennoch war er an dem Abend der "Prellbock" oder fühlte sich zumindest als solcher. Offenbar, weil einige Mitglieder des Ortschaftsrates und Anwohner mit ihrer Geduld am Ende sind. Laut Susanne Tröscher (CDU) hat sich in den vergangenen 20 Jahren an der Verkehrssituation in Lützelsachsen nichts geändert und die Verwaltung bis heute ihre Hausaufgaben nicht gemacht.

Nadja Weiß (Freie Wähler) wollte ihrerseits genau wissen, an wen sie sich bei der Verwaltung wenden kann, um auf die vielen Fragen aus der Bevölkerung Antworten geben zu können. Verkehrssicherheit, insbesondere vor der Gelberg-Grundschule in der Weinheimer Straße, sei im Ort "ein Riesenthema", so Weiß.

In der Publikumsrunde meldete sich Andreas Gabriel, Pressesprecher des CDU-Ortsvereins Lützelsachsen sowie des CDU-Stadtverbands Weinheim, besonders oft zu Wort. Seiner Schilderung nach sind in den engen Straßen Menschenleben gefährdet. Dort kämen kaum zwei Autos und noch weniger Linienbusse aneinander vorbei, ohne auf die Gehwege ausweichen zu müssen. Außerdem seien zu viele Lastwagen unterwegs.

In einer Presseerklärung hatte die CDU bereits formuliert, was sie sich bezüglich sicherer Schulwege und Durchgangsverkehr wünscht. Unter anderem ist da von einer zumindest zeitweisen Sperrung für den Schwerlastverkehr die Rede oder auch von der Optimierung der Ampelschaltungen entlang der Bundesstraße B3, damit der Schleichverkehr durch den Lützelsachsener Ortskern aufhört.

Auch verkehrsberuhigte Bereiche mit besonderer Pflasterung, etwa vor dem alten Rathaus beziehungsweise der Verwaltungsstelle, werden vorgeschlagen. Warum aber verkehren zwölf Meter lange Busse in den engen Straßen des Ortsteils? Laut Lucht hat dies offenbar mit der städtischen Ausschreibung zu tun, die seiner Formulierung nach "vielleicht etwas unvorsichtig" war. Mit den früheren Zehn-Meter-Bussen habe es die Probleme beim Begegnungsverkehr noch nicht gegeben.

Würden mehr Zebrastreifen Lützelsachsen sicherer machen? Lucht bezweifelt das. Er weiß sogar vom Phänomen der "Scheinsicherheit" zu berichten: Zebrastreifen, die nur schwach frequentiert sind, werden eher zur Gefahrenquelle. Da verlässt sich die übergeordnete Behörde offensichtlich auf Erfahrungswerte und auf die Datenerfassung. Die gab’s im letzten Juli übrigens auch in Lützelsachsen und betraf laut Lucht die kurze Strecke auf der Weinheimer Straße zwischen den Einmündungen Winter- und Sommergasse.

Der Schnellste hatte dort über 70 Sachen drauf, was aber die Ausnahme blieb. "Uns geht es um die Sicherheit der Kinder", so der Appell von Ortschaftsrat Hans-Joachim Hüchting (Freie Wähler). "Ich habe gelernt, dass wir hier mit Ihnen nicht weiterkommen", lautete das Fazit von Ariane Früh, Elternbeiratsvorsitzende der Gelberg-Grundschule, gegenüber Mark Lucht – und das war gar nicht mal böse gemeint.

Denn auch Ariane Früh säße gern mal dem richtigen Ansprechpartner gegenüber: Sven-Patrick Marx. Vielleicht klappt’s ja in vier Wochen.