Das Klärwerk in Weinheim reinigt das Abwasser aus sieben Städten und Gemeinden. Bei trockenem Wetter kommen hier etwa 24 000 Kubikmeter Wasser am Tag an. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Eine schwere Störung hat in der vorvergangenen Woche die Mitarbeiter des Weinheimer Klärwerks, Kräfte des Technischem Hilfswerks (THW) und Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Die Anlage reinigt Abwasser aus sieben Städten und Gemeinden, in denen circa 140.000 Einwohner leben. Rechnet man die angeschlossenen Gewerbebetriebe dazu, werden hier Wassermengen gereinigt, die dem Verbrauch von knapp 200.000 Einwohnern entsprechen.

Das erklärte Hubert Ensinger gestern auf RNZ-Anfrage. "Wir waren Tag und Nacht auf den Beinen", beschreibt der Geschäftsführer des zuständigen Abwasserzweckverbands Bergstraße das Geschehen. Seinen Angaben zufolge begannen die Probleme am Dienstag, 20. August. Im Zuge von Bauarbeiten riss an der Auslaufleitung ein Rohr.

Durch diese Leitung wird das gereinigte Wasser in die Neue Weschnitz gepumpt. Dies ist der nördliche Arm des Flusses, der in diesem Bereich Weinheims zweigeteilt ist. Die Mitarbeiter des Klärwerks stellten zunächst die Pumpen ab, um die Leitung zu entlasten. Einen Tag später nahm die Anlage aber wieder ihren regulären Betrieb auf. Das war am Mittwoch, 21. August. Doch schon an diesem Tag riss ein weiteres Rohr. Laut Geschäftsführer Ensinger war eine Grundwasserabsenkung die Ursache.

Daraufhin seien Technisches Hilfswerk und Feuerwehr informiert worden, so Ensinger. Das Klärwerk musste in dieser Situation Zeit für die Reparaturen der Leitungen gewinnen. Dank der THW-Ausrüstung und weiterer Hilfestellungen durch die Feuerwehren konnte ein Teil des gereinigten Wassers in einen nahe gelegenen Landgraben abgepumpt werden.

Da das gereinigte Wasser vorvergangene Woche nicht in die Neue Weschnitz gepumpt werden konnte, griffen THW und Feuerwehr mit eigenen Pumpen und Schläuchen ein. Foto: Kreutzer

"Es waren rund 600 Kubikmeter Wasser pro Stunde", verdeutlicht Ensinger, welche Mengen die Einsatzkräfte hier mit vereinten Kräften bewegten. Nachdem mehrere Arbeitsschichten absolviert waren, kam um 3.30 Uhr am frühen Freitagmorgen, 23. August, die erlösende Nachricht: Die Leitungen funktionierten wieder. Er und seine Mitarbeiter hätten die Verwaltungschefs der angeschlossenen Städte und Gemeinden von Anfang an informiert, betont Verbandsgeschäftsführer Ensinger. Auch übergeordnete Behörden wie das Regierungspräsidium in Karlsruhe hätten Bescheid gewusst.

"Ansonsten ist man in so einer Situation froh, wenn man nicht weiter gestört wird", räumt der Verbandsgeschäftsführer offenherzig ein. Er spricht sogar von einem drohenden "Super-Gau". Denn offenbar hatten Klärwerk und Verbraucher noch Glück im Unglück: In den entscheidenden Tagen war die Witterung trocken, sodass kein Regenwasser durch die Kanalisation kam.

An das Klärwerk in der Altau – einem der topografisch tiefsten Punkte auf Weinheims Gemarkung – sind neben der Zweiburgenstadt Viernheim, Hemsbach, Laudenbach, Hirschberg sowie der Abwasserverband "Grundelbachtal" mit Sitz in Gorxheimertal angeschlossen. Der derzeitige Verbandsvorsitzende ist Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just.

Eigenen Angaben zufolge produziert das Klärwerk mithilfe von Faulgasbehältern und Fotovoltaikanlagen so viel Energie, dass es sich selbst und rund 450 Haushalte mit Strom versorgen kann. 15 Prozent des Eigenbedarfs werden allerdings gebraucht, um das gereinigte Wasser in die rund 1,7 Kilometer entfernte Neue Weschnitz zu transportieren. Diese Aufgabe übernimmt unter normalen Umständen das Auslaufpumpwerk. Das Betriebsmotto lautet übrigens: "Ihr Geschäft ist unser Geschäft."

Eine ernste Botschaft hält indes die Feuerwehr bereit – die auf Facebook über den Einsatz informierte. Derartige Situationen ließen sich nur mit gut aufgestellten und vor allem ehrenamtlichen Einsatzkräften bewältigen: "Daher möchten wir zum Nachdenken anregen."

Denn wer sich bei Rettungsdiensten, THW, der Feuerwehr oder der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) engagiere, leiste nicht nur seinen Beitrag für die Gesellschaft, sondern sorge dafür, "dass wir jeden Tag ohne Einschränkungen alles so machen können, wie es für uns selbstverständlich ist".