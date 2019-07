Weinheim. (RNZ) Das Open-Air-Kino auf der Wachenburg startet in seine fünfte Saison. Die ausgewählten Filme werden von Mittwoch, 3. Juli, bis Donnerstag, 8. August, mittwochs und donnerstags im Geheimen Garten der Wachenburg gezeigt. Die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr, also bei Einbruch der Dunkelheit. Drinks, kalte und warme Snacks von der Bar oder ein Dinner vor dem Film im Burghof (mit Tischreservierung) runden das Angebot ab. Alfred Speiser, Betreiber des Modernen Theaters sowie weiterer Kinos in der Region, und Burggastronomin Juliane Wasser organisieren das Open-Air-Kino. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Für "Bohemian Rhapsody" wird es am 6. August eine Zusatz-Veranstaltung geben, weil die Aufführung im Juli bereits ausverkauft ist.

Das Publikum kann die Wachenburg an den Veranstaltungsabenden übrigens bequem erreichen. Am Wachenberg-Kreisel in Weinheim ist ein Taxi-Shuttle-Service eingerichtet. Für 2 Euro pro Person kann man sich nach oben chauffieren lassen, auch nach dem Kinoabend steht der Shuttle-Service bereit. Die Taxi-Shuttle-Tickets können gemeinsam mit den Kinokarten im Vorverkauf gebucht werden.

Der Vorverkaufs-Eintrittspreis beträgt 7 Euro pro Person, an der Abendkasse 8 Euro. Die Karten können unter 06201/ 6 21 55 gebucht werden. Die Open-Air-Abende finden bei jedem Wetter statt. Falls es regnen sollte, werden die Filme im Fuchsenkeller gezeigt.

> Das Programm: Mittwoch, 3. Juli, 25 Km/h; Donnerstag, 4. Juli, Astrid; Mittwoch, 10. Juli, Ballon; Donnerstag, 11. Juli, Der Vorname; Mittwoch, 17. Juli, Bohemian Rhapsody (ausverkauft!); Donnerstag, 18. Juli, Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm; Mittwoch, 24. Juli; 3 Tage in Quiberon; Donnerstag, 25. Juli, Book Club - Das Beste kommt noch; Mittwoch, 31. Juli, Sauerkrautkoma; Donnerstag, 1. August, Die Frau des Nobelpreisträgers; Dienstag, 6. August, Bohemian Rhapsody (Zusatz-Aufführung); Mittwoch, 7. August, Deine Juliet; Donnerstag, 8. August, Green Book - Eine besondere Freundschaft.