Von Philipp Weber

Weinheim. In der Region kennen ihn viele: Professor Georg Eggers ist Inhaber einer kieferchirurgischen Praxis, die zu dem Kopfzentrum Weinheim gehört. Doch der 52 Jahre alte Familienvater, Hobbyfotograf und Sympathieträger hat eine weitere Seite: Er engagiert sich für die christliche Hilfsorganisation "Mercy Ships". Diese unterhält ein schwimmendes Krankenhaus, das an den Küsten Afrikas vor Anker geht und den Menschen kostenlose Behandlung anbietet. Vor Kurzem ist Eggers in den Vorstand des Vereins "Mercy Ships Deutschland" aufgerückt, wo er seine medizinische Expertise einbringt. Er übernimmt die Stelle seines Bremer Kollgen Dr. Dr. Lür Körper. Im Interview gibt er der RNZ bewegende Einblicke in seine Arbeit.

Herr Professor Eggers, was kann man sich konkret unter dem "Mercy Ship" vorstellen?

Das "Mercy Ship" hieß einmal "Dronning Ingrid" und war eine dänische Fähre, die Eisenbahnzüge, Autos und Lastwagen über die Nordsee transportierte. Unsere Organisation hat dieses über 150 Meter lange Schiff entkernen und umbauen lassen, schließlich hieß es "Africa Mercy". Wo früher Autos und Lastwagen standen, werden nun Kranke behandelt. Das Grundproblem ist, dass es in weiten Teilen Afrikas kaum medizinische Infrastruktur gibt. So kam die Idee zustande, ein schwimmendes Krankenhaus mitzubringen. Hier gibt es Operationssäle, eine Radiologie, Bettenstationen und Intensivstation, eine Apotheke sowie eine Sterilisation. Die Behandlungen finden an Bord statt – außer Zahnbehandlungen wie Extraktionen. Diese laufen in eigens angemieteten und ausgebauten Räumen an Land, die wir "Hope-Center" nennen.

Die „Africa Mercy“ war einmal eine dänische Fähre, die Eisenbahnzüge, Autos und Lastwagen über die Nordsee brachte. Wo früher die Fahrzeuge standen, werden heute kranke Menschen von ehrenamtlich tätigen Medizinern und Pflegenden behandelt. Foto: Mercy Ships

Warum?

Häfen sind absolute Sicherheitsbereiche mit erschwertem Zugang. Wer lediglich zu einer Zahnbehandlung kommt, muss dann den Einschleuseprozess nicht mitmachen. In den "Hope-Centern" findet auch die Nachsorge für Patienten statt, die zuvor auf dem Schiff behandelt worden sind. Viele von ihnen reisen von weither an und können dann nicht sofort zurück nach Hause.

Sie sagen, oft müssen Zähne gezogen werden. Viele Menschen hierzulande haben schon in jungen Jahren Karies. Würden ihnen anderswo die Gebisse verfaulen?

Ja, dafür spricht einiges. Sie können in medizinischen Fachjournalen nachlesen, dass schätzungsweise fünf von acht Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu ärztlicher beziehungsweise chirurgischer Versorgung haben. Es scheitert an der Finanzierung oder mangelnder Verfügbarkeit. Folglich sterben Menschen an Krankheiten, die therapierbar wären. Wir treffen vorwiegend in Westafrika auf Menschen, die riesige Gesichtstumore haben. Diese sind "gutartig", wachsen also langsam. Hier würde man sie entfernen, wenn sie die Größe einer Kirsche erreichen. Wenn jedoch keine Behandlung erfolgt, droht der Patient oder die Patientin zu ersticken oder an Unterernährung zu sterben, weil mit dem langsamen, aber stetigen Tumorwachstum über die Jahre die Atem- oder Speisewege verlegt werden.

Wie sind Sie denn an Bord gekommen?

Ich hatte schon als Student von "Mercy Ships" gehört, die Sache aber nicht weiterverfolgt. Das kam später über meinen Vorgänger im Vorstand, Dr. Dr. Körper, zustande. Er ist seit über 30 Jahren für "Mercy Ships" aktiv. Ich habe ihn kennengelernt, als ich noch Oberarzt an der Heidelberger Kopfklinik war. Er sprach mich auf einen fachlich interessanten Fall an, ich wurde neugierig. Dann machte er mich darauf aufmerksam, dass der Patient in Afrika lebt. 2010 bin ich dann hingeflogen. Seitdem war ich jedes Jahr je zwei Wochen lang dort. 2020 dann das erste Mal nicht, wegen Corona.

Wegen der Pandemie steht der Betrieb derzeit still?

Zumindest die medizinische Versorgung auf einem Schiff ist unter diesen Umständen nicht möglich. An Bord ist ja zum einen die "Long-Term-Crew", die ganzjährig da ist. Aber es gibt auch Helfer, die für kürzere Zeiträume einfliegen. Diese unterliegen nun Reisebeschränkungen. Außerdem: Die Menschen in den Ländern, in denen wir arbeiten, bekommen gegenwärtig keine Impfungen. Und an Bord herrschen räumlich beengte Verhältnisse. Die Organisation tüftelt derzeit aber an coronakonformen Formaten. Die Zeit wird derzeit genutzt, um anstehende Überholungen der "Africa Mercy" in einer Werft vorzuziehen. Die Projekte an Land laufen dagegen weiter. Es handelt sich hier zum einen um Projekte zur Prävention, Verbesserung von Ernährung, Hygiene und Wasserversorgung, aber auch Schulungsprojekte im medizinischen Bereich. In Conakry, der Hauptstadt Guineas, unterstützt "Mercy Ships" die dortige Universität bei der Ausbildung von Zahnärzten.

Was treibt Sie an, Jahr für Jahr zwei Wochen Urlaub zu opfern – und an Bord harte Arbeit zu leisten?

Im Grunde kann man dort einfach das tun, was man gelernt hat: kranken Menschen helfen. Das Arzt-Patient-Verhältnis ist ein ganz anderes. Es ist unkomplizierter, weil Geld keine Rolle spielt: Niemand fragt, ob etwas wirklich sein muss und wer welchen Anteil zahlt. Der dringende Bedarf springt einem sofort ins Auge. Das Arbeitsklima ist ebenfalls toll. In Deutschland ist man es gewohnt, auf Menschen in ganz verschiedenen Motivationslagen zu treffen. Auf dem Schiff arbeiten hingegen Leute, die letztlich dafür zahlen, dort sein zu dürfen. Sie finanzieren die Anreise sowie Kost und Logis selbst – oder sammeln im Freundeskreis oder in Kirchengemeinden. Es ist ein fantastisches Zusammenarbeiten von Frauen und Männern aus Medizin, Pflege, Technik oder Dolmetschern.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Behörden in Afrika? In gewisser Weise macht Ihre Arbeit ja auch auf Missstände aufmerksam...

Die Aktionen werden Jahre im Voraus geplant. "Mercy Ships" kommt nur auf Einladung der Regierung des jeweiligen Gastgeber-Landes. Der Bedarf wird analysiert, damit "Mercy Ships" diejenigen therapeutischen Angebote macht, die die vorhandene medizinische Infrastruktur in dem jeweiligen Land optimal ergänzt. In Madagaskar gab es zum Beispiel Strukturen für die Behandlung des Grauen Stars. Folglich haben wir dort auf diesen Teil der Arbeit verzichtet und andere Schwerpunkte gesetzt. Unsere Verantwortlichen besprechen das mit den Regierungen, die uns dafür an anderer Stelle helfen: So brauchen wir ja für ein ganzes Jahr 200 Meter Kai. Hilfreich sind zudem Visa-Erleichterungen. Letztlich wird ein Agreement mit den jeweiligen Regierungen ausgehandelt, aber daran bin ich nicht beteiligt. Über die Jahre ist vieles einfacher geworden. "Mercy Ships" ist inzwischen bekannt, man nimmt uns ab, dass wir einfach nur helfen wollen.

Wenn man Nachrichten aus Afrika verfolgt, sprechen häufig Verteidigungsminister unter anderem über islamistischen Terror. Ist Ihnen der je begegnet?

Das Schiff liegt ja im Hafen – der fast immer zugleich in der Hauptstadt ist. Der Terrorismus kommt eher aus dem Hinterland. Probleme wie dieses spielen daher auf dem Schiff keine Rolle. Die Religionszugehörigkeit der Patienten ist egal. In Sierra Leone ist zum Beispiel die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch, in Togo gibt es mehr Christen. Mittelbar kann die Arbeit aber beeinträchtigt sein, denn "Mercy Ships" schickt Teams ins Hinterland, um dort die Menschen zu untersuchen und eine Vorauswahl zu treffen, wem mit einer Operation auf dem Schiff geholfen werden kann. Das ist dann in bestimmten Provinzen nicht immer möglich. Aber meistens können wir uns schon unter Nutzung des gesunden Menschenverstandes frei bewegen.

In Kliniken spielt der Umgang mit Sterben und Tod eine nicht ganz unwichtige Rolle. Wie hilft man Sterbenskranken auf einem Schiff?

Wir bieten in erster Linie chirurgische Hilfen an. Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronischen Leiden sehen wir kaum. Wir müssen aber immer dann Behandlungen ablehnen, wenn die Patienten in ihrem Umfeld am Ende nicht davon profitieren würden. Denn alle Behandlungen müssen bis zum Ende des Schiffseinsatzes abgeschlossen sein, da eine qualifizierte Nachbehandlung in den afrikanischen Ländern in der Regel nicht möglich ist. In solchen Fällen, die ich eben geschildert habe, wird im Team beraten, was die beste Option ist. Mit den Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden. Darf ich dazu noch etwas dazu sagen?

Bitte.

Abgesehen davon, dass ein Hospitalschiff nicht alles aufbieten kann, ist der medizinische Standard an Bord westlich. Es kommen nur Fachärzte mit Berufserfahrung auf das Schiff. Auch das OP- und Pflegepersonal muss examiniert sein. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, zu helfen, wenn man nicht Fachkraft im medizinischen Bereich ist, zum Beispiel in den Bereichen "Küche" oder "Unterhaltung der Infrastruktur des Schiffes". Die Bewerbung findet jeweils online statt. Es ist durchaus mit etwas Engagement verbunden, wenn man sich bewirbt. Wichtige Dokumente wie zum Beispiel Ausbildungsnachweise müssen – mit Beglaubigung – ins Englische übersetzt und hochgeladen werden, Fragebögen muss man online ausfüllen. Wer infrage kommt, wird dann eingeladen.

Was steht denn als Erstes an, wenn sich die Corona-Lage irgendwann entspannen sollte?

Beim derzeitigen Stand der Pandemie ist der Einsatz des Schiffs noch nicht möglich. Ohne Impfstoff und auf einem engen Schiff ist die Arbeit nicht zu machen, ich sagte es ja schon. Aber die Planungen für den "Tag x" laufen auf Hochtouren. Außerdem steht ein zweites Schiff kurz vor der Vollendung, die über 170 Meter lange "Global Mercy", die von vorneherein als Klinikschiff konzipiert worden ist und keinen Umbau mit allen damit einhergehenden Kompromissen darstellt! Es ist geplant, dass mittelfristig beide Schiffe parallel betrieben werden sollen. Denn der Bedarf ist endlos! Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch gern an unsere Ernährungs- und Bewässerungsprojekte, da Krankheiten oft aus Mangelernährung und kontaminiertem Wasser resultieren. Außerdem gibt es "Medical-Capacity-Building": Die Kräfte im medizinischen Sektor vor Ort werden weitergebildet und mit Ausrüstung versorgt. Denn ohne diese nutzen auch die besten Leute nichts. Damit die Gesundheitsversorgung nachhaltig gestärkt ist, auch wenn das Schiff nach einem Jahr den nächsten Hafen anläuft um dort zu helfen.

Info: "Mercy Ships" nimmt Spenden entgegen an: Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, IBAN: DE58.7345.0000.0000 5244 47, BIC: BYLA DE M1 KFB. Einen Direktzugang und weitere Infos gibt es unter www.mercyships.de. Wer vor Ort helfen will, sobald dies wieder möglich ist, findet auf der besagten Webseite auch diverse Stellenbeschreibungen.