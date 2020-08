Weinheim. (RNZ) Seit fünf Jahren gibt es in Weinheim ein Kino-Angebot für Menschen, die älter werden. In Kooperation bieten das Amt für Soziales und das Kino "Modernes Theater" ein Programm plus Kaffee und Kuchen an, stets am ersten Mittwoch im Monat, zum kleinen Preis: das "Woinemer Kaffee-Kino".

Corona hat auch das Kaffee-Kino pausieren lassen, aber Kinobetreiber Alfred Speiser hat jetzt ein Konzept vorgelegt, mit dem die Reihe von September an fortgesetzt werden kann. Das Konzept sieht vor, dass ein Film zeitversetzt in allen drei Sälen des "Modernen Theaters" gezeigt wird, jeweils um 14, 14.45 und 15.30 Uhr. Die Zahl der Gäste pro Saal ist begrenzt: 45 Plätze sind in Kino eins belegbar, 27 in Kino zwei und 25 in Kino drei. Reservierungen sind erwünscht. Es gibt kein Büffet, der Kaffee wird eingeschenkt, den Kuchen gibt es auf die Hand. Auch der Freibereich ist offen.

> Mit dem Naturfilm "Spitzbergen" geht es am Mittwoch, 2. September, los (Einlass in drei "Schichten" ab 14 Uhr).

> "Das Beste kommt noch" ist der Titel des Oktoberfilms (französische Komödie). Er läuft am 7. Oktober zu denselben Uhrzeiten.

> "Der Junge muss an die frische Luft": Am 4. November feiert das Kaffee-Kino sein fünfjähriges Bestehen mit dem Biopic über Hape Kerkeling – der Streifen ist hier längst Kult geworden.

> Mit dem Drama "Wunder" schließt das Halbjahresprogramm am Mittwoch, 2. Dezember.

Info: Karten für die Vorführungen am 2. September gibt es im Kino oder unter der Rufnummer 06201/ 6 21 55.