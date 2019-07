Weinheim. (mwg) Wegen Kabelfehlern waren Haushalte in Hohensachsen, Lützelsachsen und im Prankelgebiet am heutigen Dienstagmorgen von etwa 6 Uhr an für knapp eine Stunde ohne Strom. In so einem Fall greife ein automatischer Schutzmechanismus, der ähnlich einer Sicherung im Haushalt die Stromversorgung unterbricht. Das teilten die Stadtwerke Weinheim in einer Pressemeldung mit.

Demnach lokalisierten Mitarbeiter des Unternehmens die Schadensstellen und trennten die defekten Kabelstrecken vom Netz. Durch Umschaltungen sei die Stromversorgung dann nach und nach bis 7.50 Uhr wieder hergestellt worden.