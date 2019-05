Weinheim. (web/zg) Die Entscheidung über eine Gewerbeentwicklung im Gebiet Hintere Mult soll noch vor der Kommunalwahl fallen. Die aktuell amtierenden Stadträte werden sich in der nächsten öffentliche Sitzung am Mittwoch, 22. Mai, entscheiden müssen. Das hat der neue Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just am Freitag erwartungsgemäß bekräftigt.

Im Verlauf einer "fundierten" und "ausgiebigen" Debatte in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) sei er in seiner Einschätzung bestärkt worden, nach der eine Entscheidung über die Gewerbeentwicklung "reif, wenn nicht sogar überreif ist", so der Oberbürgermeister.

In dieser Bewertung liegt Just auf einer Linie mit seinem Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner, der ebenfalls für eine Beschlussfassung am 22. Mai plädierte. "Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung jetzt reif, alle Bedenken wurden im Verfahren geprüft und abgewogen", betonte Fetzner und verwies darauf, dass der Aufstellungsbeschluss bereits vor zwei Jahren getroffen worden ist.

Das seither laufende Bebauungsplanverfahren zählte rund ein halbes Dutzend öffentlicher Gremiensitzungen, ein Hearing und kürzlich ein Fraktionsgespräch mit den betroffenen Landwirten, das sehr konstruktiv verlaufen sei, so Fetzner.

Für OB Just ist klar: "Dieser Gemeinderat, der am 22. Mai entscheidet, hat das Verfahren nun zwei Jahre lang sehr intensiv begleitet und sollte deshalb auch entscheiden." Außerdem könne er nicht erkennen, dass es in jüngster Zeit neue Erkenntnisse gegeben hätte. "Die Argumente sind ausgetauscht", so der OB. Von einem "Schnellschuss" könne keine Rede sein. Bereits vor der Ausweisung im Flächennutzungsplan im Jahr 2004 sei über die Hintere Mult diskutiert worden.

Schon damals habe sich eine klare Mehrheit für eine Entwicklung gebildet. Bei einer Verschiebung der Entscheidung bis nach der Kommunalwahl müsste man eine Verzögerung von drei bis vier Monaten einkalkulieren. Diese Verzögerung wolle er nicht unterstützen, angesichts eines "hinterlegten Erweiterungs-Interesses von Unternehmen und dem berechtigen Wunsch, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen".

Just erinnerte an den OB-Wahlkampf, in dem er ein Gewerbegebiet Hintere Mult als "gesetzt" bezeichnet hatte. "Denn dafür gab es im kompletten Verfahrensablauf immer eine klare Mehrheit." Weiterhin halte er an einer - ebenso angesprochenen - Zukunftswerkstatt fest, "allerdings für die Entwicklung nach der Hinteren Mult.

Eine solche Zukunftswerkstatt müsse sorgfältig vorbereitet werden und sollte nicht unter dem Zeitdruck eines fortgeschrittenen Verfahrens übers Knie gebrochen werden. Grundsätzlich sei er sich der Verantwortung solcher Entscheidungen und der Notwendigkeit einer Abwägung bewusst, betonte er. "Wir müssen wissen, dass wir uns auf der Zielgeraden des Flächenverbrauchs befinden, hier in Weinheim und anderswo."