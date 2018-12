Weinheim. (RNZ) Ob Flüchtlinge, Sexualität oder Leistungsdruck: Die Nachwuchsjournalisten von der Schülerzeitschrift "Schiffsschraube" greifen gesellschaftliche Themen auf, die für Jugendliche relevant sind. Sie lassen Schüler wie Lehrer zu Wort kommen. Und sie schreiben auf, was ihnen im Schulalltag am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) begegnet. Jetzt hat Kultusstaatssekretär und CDU-Landtagsabgeordneter Volker Schebesta 13 Redaktionen für ihre Schülerzeitschriften ausgezeichnet. Die "Schiffsschraube" gehört dazu.

Während der Preisverleihung im Kultusministerium verwies Schebesta auf die Bedeutung von Schülerzeitschriften für die politische Bildung Jugendlicher. "Schülerzeitschriften haben mehrere wichtige Funktionen: Sie informieren, unterhalten und leisten einen Beitrag zur politischen Bildung. Schüler schreiben für Schüler. Aus deren Sicht aufs Papier gebrachte, jugendrelevante und gesellschaftliche Themen erhalten dadurch besonderes Gewicht." In diesem Jahr wurden fünf erste Preise, vier zweite Preise und vier dritte Preise vergeben. Der erste Preis ist mit 300 Euro dotiert, der zweite mit 250 Euro und der dritte mit 200 Euro. Mit 70 Redaktionen aus allen Schularten haben sich deutlich mehr Schulen am Wettbewerb beteiligt als im Vorjahr (42). In den letzten Jahren hatte man sich bemüht, die Attraktivität des Wettbewerbs zu steigern. So hatte das Kultusministerium ein Plakat gestaltet, das an alle Schulen versandt wurde. Außerdem hat die Auslobung eines Zusatzpreises vom SWR, ein Workshop mit dem Jugendsender "Das Ding" in Baden-Baden, wohl noch mehr Redaktionen zur Teilnahme motiviert.

Die Jury besteht aus SMV-Beauftragten sowie Vertretern des Kultusministeriums, der Jugendpresse Baden-Württemberg, des Landesschülerbeirats, der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der SWR-Redaktion "Das Ding". Sie bewertete die Produkte aus dem Schuljahr 2017/18 nach festgelegten Kriterien. Neben Schüler- und Schulbezogenheit, Themenvielfalt, Stilformen und journalistischem Niveau war auch die Gestaltung von Titelseiten, Artikeln und Illustrationen ausschlaggebend. Musikalisch umrahmt wurde die Preisverleihung von der Schülerband "Dew Drops" aus Baden-Baden.

Der Schülerzeitschriftenwettbewerb ist der älteste des Kultusministeriums. Mit ihm werden seit über 30 Jahren Nachwuchsredakteure gefördert. Alle Preisträger nehmen auch am Schülerzeitungswettbewerb der Länder auf Bundesebene teil, der dieses Jahr zum 14. Mal stattfindet und unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten steht.