Weinheim. (web) Sollen Angebot und Konsum von Cannabisprodukten unter bestimmten Umständen erlaubt werden? SPD, Grüne und FDP haben sich vorgenommen, Alternativen zum aktuell geltenden Verbot auszuprobieren. Dr. Steffen-Luis Neuendorff kann diesen Ideen jedoch wenig abgewinnen. Der Psychologische Psychotherapeut engagiert sich seit über 40 Jahren ehrenamtlich in der Suchtberatung in Weinheim, genauer: in dem 1979 gegründeten Verein, der die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke und Angehörige trägt. Neuendorff sitzt als Schriftführer im Vorstand.

"Bei meiner Arbeit mit jungen Menschen habe ich oft erlebt, dass diese sich etwas vorgemacht haben", berichtet Neuendorff aus seiner Berufserfahrung. Oft würden junge Cannabiskonsumenten glauben, das Kiffen kontrollieren zu können – und blieben dann an der Droge hängen. Dabei stelle gerade die Einnahme von Cannabisprodukten kein Spielfeld dar, auf dem sich jugendliche Selbstüberschätzung austoben kann, findet der Therapeut. "Es ist ein Suchtmittel, es wirkt beruhigend, junge Menschen können sich in diesen Wirkmechanismus hineinsteigern", erklärt der Experte.

Natürlich beinhalte eine Legalisierung von Cannabis auch Aspekte, die er unter Umständen begrüßen würde, so Neuendorff. "Ich gehe davon aus, dass die Zahl derjenigen Gerichtsverfahren zurückgeht, die mit dem Missbrauch von Cannabisprodukten zusammenhängen", sagt er. Doch für ihn wiege die Tatsache schwerer, dass der Umgang mit der Droge für den Einzelnen Gefahren birgt.

"Cannabis zieht erhebliche Nebenwirkungen nach sich", berichtet Neuendorff aus seinem Betätigungsfeld. Er erlebe bei vielen Klienten, dass die "Spannkraft" nachlässt. Etwas einfacher ausgedrückt: Betroffenen wird gleichgültig, was um sie herum geschieht. Der innere Antrieb lässt nach, vieles wird irgendwie unwichtig.

Manchmal gehe die Selbsttäuschung der Betroffenen so weit, dass er bizarre Äußerungen zu hören bekomme: "Einige denken allen Ernstes, anlassloser Cannabiskonsum sei völlig unproblematisch und sogar gesund." Das weiß man bei der Suchtberatung leider besser.