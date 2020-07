Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Teilhabe und individuelle Förderung, Talente und Persönlichkeit stehen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Vordergrund. Gleichgültig ob mit oder ohne Behinderung: Eine sinnerfüllte Berufstätigkeit ist für die meisten Menschen ein entscheidender Teil ihres Lebens. Seit Anfang der 1980er Jahre kommt die Gemeindediakonie Mannheim diesem Auftrag in Weinheim nach. Zunächst in der Daimlerstraße 22, seit März dieses Jahres in der Etzwiesenstraße 2 in Lützelsachsen: in der Werkstatt Weinheim-Süd.

Hier finden 120 Menschen mit Behinderung in den Bereichen Berufsbildung und Arbeit sowie 36 Frauen und Männer in Förder- und Betreuungsgruppen Arbeitsplätze vor, die ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen. Eine weitere Werkstatt mit 100 Plätzen befindet sich im Industriepark Freudenberg. Hier bestehen Möglichkeiten der Erprobung in einer stark industrialisierten Umgebung.

"Der unterschiedlichen Art der Behinderung und ihren Auswirkungen wird innerhalb der Werkstätten durch geeignete Arbeitsvorbereitung sowie Auftrags- und Produktionsplanung Rechnung getragen", erläutert der Werkstattleiter "Technik", Andreas Gußmann. "Für blinde, sehbehinderte und mehrfach behinderte Erwachsene werden die Arbeitsprozesse in Kooperation mit der Nikolauspflege Stuttgart und dem Weinheimer ,Paul und Charlotte Kniese-Haus’ qualifiziert angepasst", ergänzt die für Pädagogik zuständige Leiterin, Rebecca Leist.

Der Gebäudebestand in der Daimlerstraße habe nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen, so Gußmann. Gilt es doch, moderne Arbeitsplatzgestaltung, Produktions- und Warenlogistik, energetische Standards sowie die Binnenstruktur unter einen Hut zu bringen: So gab es in der Daimlerstraße mehrere Geschossebenen und ein Lager im Keller.

Die Werkstatt hat treue Auftraggeber und hofft, mit dem neuen, modernen Standort auch ein paar weitere zu gewinnen. Aber Corona hat auch hier keine Pause: So fällt das Tischkickern zur Entspannung aus. Die Nachbarschaft in Lützelsachsen Ebene habe sich mit der Einrichtung arrangiert – und bekomme sie noch zu sehen, betonen die Werkstattleiter. Fotos: Kreutzer ​

4000 Quadratmeter Brutto-Geschossfläche, "so groß wie die Fläche eines Fußballfelds", weist der durch seine Spitzwinkligkeit an einen Schiffsbug erinnernde, an der B3 gelegene Neubau am Entree des Neubaugebiets "Lützelsachsen Ebene" auf. Direkt vor dem Grundstück befindet sich ein Zugang zum Öffentlichen Nahverkehr. Das Pilgerhaus, in dem rund 40 Prozent der Menschen wohnen, die in der Werkstatt Weinheim-Süd arbeiten, ist nur etwas weiter als einen Steinwurf entfernt. Was insbesondere "Uli" freut, der seinen neuen Arbeitsplatz nun täglich mit seinem E-Scooter ansteuert. Die Weinheimer "Lebenshilfe" für Menschen mit Behinderung deckt darüber hinaus notwendige Fahrdienstleistungen ab. Eine Kooperationsvereinbarung besteht zudem mit der Caritaswerkstatt Weinheim.

Auf rund 7,8 Millionen Euro summierten sich die Gesamtkosten. Die Hector- Stiftung steuerte rund 1,1 Millionen Euro zum Grundstückserwerb bei. Die öffentliche Hand förderte den Bau mit etwa 2,1 Millionen Euro. Von der "Aktion Mensch" kamen 140.000 Euro, von der "Stiftung Wohnhilfe" 200.000 Euro.

"Als wir am 2. März eröffnet haben, war die Freude groß", beschreibt Gußmann die damalige Stimmungslage. Der Schock kam kaum zwei Wochen später: mit dem Corona-Lockdown. "Erst Anfang Mai konnten wir wieder beginnen, unsere Arbeit hochzufahren", sagt Rebecca Leist. Mittlerweile sind zwischen 80 und 90 Prozent der Beschäftigten wieder "an Bord".

Um die Produktion aufrechtzuerhalten und die Aufträge zu erfüllen, hatten während des Shutdowns Mitarbeiter aus Schwesterwerkstätten angepackt. "Und festgestellt, was unsere aus der gesamten Region kommenden Beschäftigten im Alter zwischen 20 und 67 Jahren täglich leisten", so Gußmann: "Wir mussten keine Kurzarbeit beantragen." Dennoch waren Umsatzausfälle unvermeidlich.

Helle und freundliche Gruppenräume und der geräumige Speisesaal, in dem jeweils in fünf Schichten gegessen wird, sowie die Sanitär- und Umkleideräume sind die ersten Anlaufstationen des Rundgangs. Die Speiseversorgung erfolgt durch einen Caterer. In dem großflächig verglasten Werkstattbereich mit Ausblick auf die Lützelsachsener Feldflur werden in Einzel- oder Gruppenarbeit Waren für Unternehmen wie die Schriesheimer Firmen "BWT Wassertechnik" und "Moll Isoliermaterial" konfektioniert, kommissioniert, "umgelabelt", montiert und – wie etwa Dunstfilter der Freudenberg Vileda Weinheim – für den Versand verpackt.

"Wir haben viele Daueraufträge und hoffen, durch die neue Werkstatt zusätzliche Aufträge zu erhalten", gibt sich Gußmann optimistisch. Die Warenbewegungen beinhalten in der Regel große Volumina (Wellpappen auf Paletten), die innerhalb kurzer Fristen umgeschlagen werden. Jeweils ein Gruppenleiter, der auch für die Qualitätskontrolle zuständig ist und über eine handwerkliche Ausbildung verfügt, betreut bis zu zwölf Beschäftigte. "Alles, was rausgeht, ist kontrolliert", so Leist. Reklamationen kämen kaum vor.

Dass sich auch die Bewohner des Baugebiets nach anfänglicher Skepsis mit ihren neuen Nachbarn arrangiert haben, freut sie besonders: "Uns sind keine negativen Rückmeldungen zu Ohren gekommen." Unterdessen docken wieder zwei Lkw ans Lager an, holen neue Ware ab. So ist das Einzige, was Gußmann und Leist schmerzt, die Tatsache, dass wegen Corona keine Einweihungsfeier mit "Tag der offenen Tür" stattfindet: "Das holen wir nach: Verschoben ist nicht aufgehoben".