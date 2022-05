Die Statuen vom "Grüffelo" und der Maus am Weinheimer Burgweg. Archiv-Foto: Kreutzer

Weinheim. (dpa) In Weinheim ist am heutigen Samstag der "Grüffelo-Pfad" eröffnet worden - zur liebevollen Würdigung des durch das Kinderbuch weltberühmt gewordenen Waldmonsters und einer listigen Maus. Zu sehen sind sieben Holzfiguren aus dem in zahlreiche Sprachen übersetzten Bilderbuch-Klassiker "Der Grüffelo", darunter die Maus und der Grüffelo selbst, die Schlange, die Eule und der Fuchs.

Am Eröffnungstag ebenfalls zugegen war Zeichner Axel Scheffler, der das Buch der britischen Autorin Julia Donaldson seinerzeit illustriert hatte und zahlreiche Exemplare vor Ort signierte. Er schritt mit etwa 300 Gästen - viele Familien mit Kindern - den Pfad ab, sagte ein Stadtsprecher.

Die Holzfiguren aus Eiche stehen entlang eines etwa 700 Meter langen Weges in Richtung Burgruine Windeck und sind mit kleinen Infotafeln versehen. Gefertigt wurden sie von Gert Hildebrandt, einem Hobby-Kettensägenkünstler aus der Region.

Das Kinderbuch erzählt, wie die Maus durch den Wald läuft und dabei ständig auf Tiere trifft, die sie fressen wollen. Sie erfindet ein Monster als ihren besten Freund, vertreibt ihre Fressfeinde - und trifft am Ende tatsächlich den Grüffelo. Weinheim ist Sitz des Beltz-Verlages, der das Bilderbuch verlegt. Der Pfad in Weinheim ist den Angaben zufolge der erste "Grüffelo-Pfad" in Süddeutschland und der zweite bundesweit.