Weinheim. (krs) „Es gibt wohl kaum ein Datum in unserer Geschichte, an dem sich die Historie so bündelt“, sagte Elisabeth Kramer, Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, bei der Gedenkfeier am Mahnmal für Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung im Stadtgarten. Zahlreiche Weinheimer kamen zu der Veranstaltung anlässlich des 9. Novembers, Oberbürgermeister Manuel Just war jedoch erkrankt und konnte daher keine Rede halten. Der 16-jährige Musikschüler Max Lorscheid begleitete die Veranstaltung an der Klarinette und kämpfte bei eisigen Temperaturen mit kalten Fingern.

Gemeinsam mit Gabriele Lohrbächer-Gerard riss Kramer zunächst symbolisch eine Mauer ein. Damit sollte an das jüngste historische Ereignis des geschichtsträchtigen Datums erinnert werden: die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989. „Wir haben eben symbolisch eine Mauer zum Einsturz gebracht, aber das war wesentlich leichter als in der Geschichte“, sagte Kramer. Chronologisch machte dann das Jahr 1918 den Anfang. „Zwar brachte der erste 9. November mit seiner Revolution die erste echte parlamentarische Demokratie, aber diese erste Demokratie hat ihren Herausforderungen nicht standgehalten.“

Mit diesem Verweis kam die Stadträtin der Grünen Alternativen Liste auf die dunkle Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen. „Die Novemberpogrome vor nunmehr 81 Jahren haben in Weinheim nicht nur sichtbare Schäden hinterlassen“, sagte Kramer. „Die hiesige Synagoge wurde gesprengt und angezündet, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert und zerstört, jüdische Männer verhaftet und viele von ihnen in Konzentrationslager gebracht.“

Kramer spannte den Bogen zur Gegenwart: „Mit Trauer, Fassungslosigkeit und Scham blicken wir heute auf das zurück, was in unserem Land geschehen konnte.“ Sie mahnte, dass der Antisemitismus nicht mit dem Dritten Reich untergegangen sei, und appellierte an die gemeinsame Verantwortung von Bürgern und Politikern, dies nicht zu dulden. In diesem Zug dankte sie auch im Namen Justs dem Bündnis „Weinheim bleibt bunt“.

Der 9. November ist in Weinheim auch aus einem weiteren Grund ein besonderes Datum: Vor 20 Jahren wurde das den Opfern von Gewalt, Krieg und Verfolgung gewidmete Mahnmal eingeweiht. Anlässlich dieses Jubiläums sagte der damalige Weinheimer Oberbürgermeister Uwe Kleefoot einige Worte zur Entstehung: „In den Neunzigern gab es vermehrt Anschläge auf das Kriegerdenkmal im Bürgerpark, und es wurde viel diskutiert, was die richtige Art des Gedenkens ist.“ Das Ergebnis war der Entschluss, ein weiteres Mahnmal zu errichten.

„Es soll die gefährdete Situation von uns Menschen ausdrücken“, erklärte Kleefoot. „Es ist nicht nur ein Gedenken für die Vergangenheit, es sollte auch für die Gegenwart und die Zukunft gelten.“ Es solle gegen den Hass und für den Kampf für Menschenrechte stehen, so Kleefoot. „Und vielleicht kann es uns auch daran erinnern, dass wir nur eine Erde haben und verpflichtet sind, diese zu bewahren.“