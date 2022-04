Weinheim. (RNZ) Es ist seit Wochen eine der entscheidenden Fragen für Weinheim: Kann im Hochsommer, dieses Jahr vom 12. bis 15. August, die Kerwe in der City stattfinden? Antwort: Stand heute, ja! Diese Angabe macht das Weinheimer Ordnungsamt, in dem sich auch das Marktamt befindet, mit einer aktuellen Mitteilung an die Betreiber von Straußwirtschaften – traditionelle und solche, die sich für eine neue interessieren. Zwei Jahre lang hatte das größte Sommerfest an der Bergstraße wegen Corona pausiert.

Die Stadt wirbt sogar dafür, dass neue Straußwirtschaften eröffnen, denn sie sind die Keimzelle des Fests. Es gab in den Jahren vor der Pandemiepause einige Beispiele von Neueröffnungen, zum Beispiel die Ullner Kapelle, die "Schnapsidee", die "G’schmacksach" und die Straußwirtschaft im Friseursalon von Michele Stella. Aber es gäbe noch mehr Möglichkeiten rund um Gerberbach und Marktplatz. Allerdings: Nicht jeder Hauseigentümer hat Lust darauf, Gastwirt auf Zeit zu sein. Wer aber vielleicht genau das will, hat oft keine passende örtliche Gelegenheit.

Im Rathaus, speziell beim Team der Marktmeisterin Tamara Metz, will man zur Eröffnung von Straußwirtschaften motivieren und – falls nötig – auch beraten, wie so etwas genehmigungsrechtlich funktioniert. Wer Interesse hat oder sich unverbindlich informieren möchte, kann sich mit Metz in Verbindung setzen. Am besten telefonisch unter der Rufnummer 06201/ 8 22 29 oder per Mail an t.metz@weinheim.de. Anmeldeschluss ist dieses Jahr der 15. Juli.

Im Rathaus hofft man, dass das Pandemiegeschehen die Planungen weiter ermöglicht und auch im August keine neue Coronaverordnung die Volksfeste einschränkt.