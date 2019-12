Das Meisterstück des gelernten Schlossers Peter Odenwälder ziert heute den Schlauchturm am Feuerwehrzentrum in der Bensheimer Straße. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Weinheims Feuerwehr trauert um Peter Odenwälder, den ehemaligen Feuerwehrkommandanten und früheren Abteilungskommandanten der Abteilung Stadt. Odenwälder ist bereits am 7. Dezember verstorben. Er wurde 77 Jahre alt. Seinem Wunsch folgend, hat die Beisetzung in aller Stille im Kreise seiner Familie stattgefunden. Das teilte Stadtsprecher Roland Kern, der folgenden Nachruf verfasst hat, am Freitag mit.

Es mag ein Trost sein für die Hinterbliebenen, dass Odenwälder wahrscheinlich für immer dort verewigt bleibt, wo er seine Lebensaufgabe gesehen hat: im Feuerwehrhaus. Gleich nach seinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 1965 fertigte der gelernte Schlosser sein Meisterstück und übergab es der Wehr: Es war das Feuerwehremblem, das zunächst die Frontseite des Gerätehauses in der Grundelbachstraße schmückte und heute den Schlauchturm am Feuerwehrzentrum ziert: "Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr". Nach dem Abbruch das alten Spritzenhauses ist der eiserne Schriftzug vor 15 Jahren mit umgezogen und ziert seither den Schlauchturm des jetzigen Feuerwehrzentrums in der Bensheimer Straße. So wird dem ehemaligen Kommandanten und Kameraden Odenwälder ein bleibendes Andenken bewahrt.

Peter Odenwälder. Foto: zg

Peter Odenwälder leitete von 1988 bis 1990 die Freiwillige Feuerwehr Weinheim. Aus gesundheitlichen Gründen musste er die Aufgabe – zum Bedauern vieler Wehrleute und Bürger – schon bald wieder abgeben. Odenwälder erweiterte stets sein Fachwissen und wurde vom Feuerwehrmann bis zum Zugführer an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal ausgebildet. Im Jahr 1971 legte er mit einer Gruppe der Weinheimer Feuerwehr das Feuerwehr-Leistungsabzeichen Baden-Württemberg in Gold ab.

In seine Amtszeit als Feuerwehrkommandant fiel eine sehr wichtige Neuerung: Nach einem Beschluss des Feuerwehrausschusses sowie der Genehmigung durch den damaligen Oberbürgermeister Uwe Kleefoot werden seit 1989 auch Mädchen in die Jugendfeuerwehr aufgenommen. In seine Kommandanten-Zeit fiel auch die Planung des Saukopf-Tunnels. Er war maßgeblich an dessen Sicherheitskonzept beteiligt.

Peter Odenwälder war eine tragende Säule der Weinheimer Feuerwehr und ihr sehr verbunden, bis zuletzt. Auch im Ruhestand beteiligte er sich noch an Veranstaltungen, Versammlungen und stand "seiner" Feuerwehr beratend zur Seite. Für sein Engagement bei der Weinheimer Feuerwehr wurde er mit der Ehrennadel in Bronze durch die Stadt Weinheim und mit dem Ehrenzeichen in Silber des Landes Baden-Württemberg geehrt.

Bei der Jahreshauptversammlung 2014 wurde Peter Odenwälder für 50 Jahre Feuerwehrdienst gewürdigt. Viele Jahre durften Feuerwehr und Bürgerschaft seine Dienste in Anspruch nehmen. Seine Art, seine fachliche Kompetenz und sein kameradschaftlicher Umgang wurden in der Feuerwehr sehr geschätzt.