Mit der Europahymne wurden am Samstag, um 8 Uhr, 573 Wanderer am Weinheimer Schloss auf die 50 km lange Strecke geschickt. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Mit Beethovens "Ode an die Freude" als musikalischem Begleiter im Ohr läuft es sich leichter - dachte sich zumindest Daniel Kumelis als Veranstalter bei der Premiere des "Rhein Neckar 50"-Wanderevents und schickte am frühen Samstagmorgen zum Start mit Weinheims Erstem Bürgermeister Torsten Fetzner vom Schlosshof aus 326 Männer, 247 Frauen sowie 42 Hunde auf die große Schleife durch die Odenwaldregion.

Doch "Freude schöner Götterfunken" hieß es nicht nur am Tag vor der Europawahl. Lustige Namen hatten sich auch die Wanderergemeinschaften gegeben. "Mauer-" und "Selbstläufer" waren ebenso unterwegs wie die "Wanderweiber" um Anne Tilly, die "Woinem Runners", "Wander-Bras", das "Projekt Megamarsch" sowie "Team Trailschnittchen".

Besondere Aufmerksamkeit schon am Start zogen darüber hinaus Nico Köcher (Laudenbach) und Sebastian Pohl (Hemsbach) auf sich. Die beiden Feuerwehrangehörigen legten die Strecke in voller Montur einschließlich Helm zurück. Feuerwehrdienst bedeute für sie nicht nur Rettungseinsatz, sondern auch Sport, begründete das Duo ihr "beklopptes Training für den Ernstfall". Erst kürzlich hatten beide beim "Sky Run" als Treppenläufer in voller Ausrüstung die 61 Stockwerke eines Frankfurter Hochhauses erklommen.

Für einen sozialen Zweck waren die Laudenbacher "Kunterbunten Herzläufer" aus der kommunalen "Kita Kunterbunt" um Bianka Drexler unterwegs. Seit September 2018 erlaufen sie für jeden zurückgelegten Kilometer Geld für die Schriesheimer Initiative "Ein Kiwi gegen Krebs". Als begeisterter Fernwanderer habe er wie einst schon Hannibal zu Fuß die Alpen überquert, sagte Bürgermeister Fetzner. Als begeisterter Wanderer schnürte er zuletzt die Wanderschuhe für die Strecke Oberstdorf - Meran und war auch jetzt im Pulk der Odenwald-Geher mittendrin statt nur dabei.

Beim Blick auf die Starterliste freute sich Kumelis über zahlreiche "Wiederholungstäter", die schon an ähnlichen Veranstaltungen wie der "Bergischen 50" oder der "Spessart 50" teilgenommen hatten. Wie schön sich die "Rhein-Neckar 50" in das Angebot einfügte, schilderten die "total begeisterten" Rückkehrer. Von einer "perfekten Organisation" und einer "Super-Premierenveranstaltung" über eine "hervorragende Markierungsarbeit" bis hin zur "tollen Streckenverpflegung" reichten Lob und Kommentare von Mutter Karin, Tochter Kathrin und Schwiegersohn Andreas. Erst vor einem Monat hatten sie den Hamburger "Flach-Marathon" erfolgreich beendet. Jetzt wollte man sich an den 1650 zu bewältigenden Höhenmetern messen, sagte das Trio.

An den acht Versorgungsstationen zwischen Windeck, Wachenburg, Eichelbergturm, Wilde Leute Stein, Teltschikturm und weiter zur Höhengaststätte "Zum Weißen Stein" lagen für die Wanderer rund 2000 Bananen, 1500 Äpfel, 2500 Müsliriegel und 50 Kilogramm saure Gurken bereit, zum Auffüllen der gesponserten Trinkflaschen gab es jede Menge Wasser.

Nach exakt 6 Stunden und 26 Minuten und "geschätzt zwischen 57.000 und 58.000 Schritten", war der erste "Odenwald-Runner" wieder zurück. "Hat riesig Spaß gemacht", sagte Daniel Ott aus Weinheim, der ankündigte, bei einer Neuauflage wieder mit dabei zu sein. Als erste Frau erreichte Andrea Hertinger (LT Hemsbach) das Ziel am Weinheimer Schloss. Die letzten Teilnehmer überquerten nach etwas mehr als 13 Stunden "ein bisschen erschöpft, aber glücklich" die Ziellinie.

Die "Rhein-Neckar 50" vereine gleich zwei Gesichtspunkte, freute sich Oberbürgermeister Manuel Just über die Resonanz der aus ganz Deutschland angereisten Wanderer. Er hob den olympischen Gedanken des Events hervor. Dabei sei es zweitrangig, wer als Erster am Ziel ankomme. Die 50-Kilometer-Strecke in zwölf Stunden erfolgreich zu absolvieren, stelle eine beachtliche Leistung dar, so Just. Nicht zu unterschätzen sei aber auch der touristische Wert und Imagegewinn durch das Ereignis. Dass die Weinheimer gute Gastgeber sind, habe "Rhein-Neckar 50" eindrucksvoll bewiesen. In diesem Sinne vertraue er darauf, dass sich das Wanderangebot im Laufe der nächsten Jahre im Terminkalender der Stadt etabliert.

"Nach der Wanderung ist vor der Wanderung", bestätigte Daniel Kumelis, dass in Kürze bereits die ersten Planungsschritte für eine Neuauflage und Terminierung der "Rhein-Neckar 50" beginnen werden.