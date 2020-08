Weinheim. (RNZ) Der Streit schwelt weiter. Es geht noch immer um die von der Stadt abgelehnte Forderung des Moscheevereins, den Gebetsruf als Zeichen der Solidarität in der Pandemie zumindest eine Zeit lang per Ausnahmegenehmigung zuzulassen. Jetzt hat sich zur Sache auch Hasan Sarica zu Wort gemeldet. Der ehemalige Vorstand des Vereins der islamischen Gemeinde will damit "zur Entspannung" beitragen. Kritik äußert er dennoch in einem öffentlichen Schreiben an die RNZ.

Darin zeigt sich Sarica "fassungslos" über die Schärfe der Debatte, die Wortwahl und die Härte der Kritik. Die Moscheegemeinde störe auch, dass das Thema hochgekocht sei, obwohl es eigentlich schon erledigt war. Schließlich sei die Ausnahmegenehmigung – es ging laut Sarica um den Gebetsruf am Freitagmittag, nicht um eine generelle Erlaubnis – mit Verweis auf die Baulast abgelehnt worden. In anderen Gemeinden, so der ehemalige Vereinsvorsitzende, habe man in dieser Frage anders entschieden.

Die Gemeinde sei frustriert darüber, dass das Thema verallgemeinert werde. Das schaffe den Boden für "unsachliche und falsche Äußerungen". Daher sei die Empörung des Moscheevereins verständlich und nachvollziehbar. Diesem gehe es nicht um die Ablehnung des Anliegens, sondern mehr um den Umgang damit.

Überdies, so Sarica, sei es "unfair und unsachlich" zu behaupten, der Verein handele strategisch oder gesteuert durch den Ditib-Dachverband. Diesem Vorurteil sei die islamische Gemeinde ausgesetzt. Sarica erinnert daran, dass die Moscheegemeinden, aus denen die Ditib hervorging, von in Deutschland lebenden Muslimen gegründet worden seien. Dass die Imame bis heute von der Türkei entsandt werden, begründet Sarica mit finanziellen Engpässen der Vereine. Außerdem fehle es an "Fachkräften" hierzulande.

Die Mehrheit der türkischstämmigen Muslime habe Vertrauen in das Theologieverständnis des Dachverbands. Dessen Unterstützung entlaste die Moscheegemeinden vor Ort, die sich auf ihre ehrenamtliche Gemeinde- und Integrationsarbeit konzentrieren könnten. Schließlich weist Sarica an dieser Stelle seines Schreibens darauf hin, dass die Moscheevereine nach deutschem Recht gegründet worden seien und von hier lebenden Muslimen geleitet würden. In den Vereinen über Politik zu reden, sei "unwillkommen".

Auch auf den Bau der Innentreppe im Minarett geht er ein. Sarica räumt ein, dass dies ein Verstoß gegen die Bauvorschriften gewesen sei und man auch einen Neubau hätte fordern können. "Es war ein großes Entgegenkommen der damaligen Stadtverwaltung, hier der Moscheegemeinde gegenüber lösungsorientiert gehandelt zu haben." Im Gegenzug habe der Verein den Schlüssel zur Tür im Minarett seinerzeit im Beisein des damaligen Oberbürgermeisters Heiner Bernhard der Feuerwehr übergeben. Einen "Ersatzschlüssel" besitze die Gemeinde nicht.

Sarica schreibt, der Bau der Innentreppe habe statische und wartungstechnische Gründe gehabt. Für solche Arbeiten hätte man sonst, so der ehemalige Vorsitzende, einen Kran oder ein Gerüst gebraucht. Die Absicht, eines Tages den Muezzin-Ruf vom Minarett zu hören, sei nie angedacht gewesen, so Sarica. Das Minarett habe heute lediglich symbolischen Charakter und "vervollständigt die Architektur der Moschee".

Am Ende kritisiert der ehemalige Vorsitzende den Stadtteilverein der Nordstadt dafür, dass Inhalte eines vertraulichen Gesprächs mit der Stadtverwaltung und dem Vereinsvorstand an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Die Moscheegemeinde habe jedenfalls weder Gerüchte noch Inhalte des Gesprächs gestreut.

So sei er zuversichtlich, schreibt Sarica, dass die islamische Gemeinde und "unsere Stadtverwaltung" bald wieder "zusammenkommen und die bislang gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterhin aufrechterhalten". Schließlich seien die Muslime ein fester Bestandteil des bunten Weinheims.