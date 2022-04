„Weinheim bleibt bunt“ demonstriert am Samstag im Schlosshof. Foto: D

Weinheim. (web) "Weinheim bleibt bunt" ruft zu einer Protestaktion auf, die am Karsamstag, 16. April, 13.30 Uhr, im Schlosshof an der Alten Zeder stattfindet. Die Kundgebung soll ein Zeichen gegen den zeitgleich geplanten "Trauermarsch" setzen, der voraussichtlich vom Hauptbahnhof in die Innenstadt zieht. Damit wollen rechtsextremistische Gruppierungen den verstorbenen Holocaust-Leugner Günter Deckert ehren, der zeitweise Bundesvorsitzender der NPD war.

Das Motto der Kundgebung von "Weinheim bleibt bunt" lautet: "Frieden statt Rassismus." Die Bündnissprecher haben bereits mehrfach betont, dass ihre Kundgebungen friedlich und geordnet abzulaufen haben. Das Bündnis ruft zu reger Teilnahme auf und bringt dabei ein Argument an, das leider nur zu gut in diese Zeit passt: Die Teilnehmenden sollen ein lautes Signal senden gegen rassistische, faschistische und menschenverachtende Parolen. Die bunten Protestierenden werden von zwei Musikern der früheren Band Minnow begleitet: Leon Walther und Rosalie Zeitler. Sie spielen in den Pausen zwischen den Ansprachen.

Der geplante Ablauf der Kundgebung sieht gegen 13.30 Uhr eine Begrüßung durch Bündnissprecher Dirk Ahlheim vor. Ihm folgen Statements von Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) und Landtagsabgeordneter Fadime Tuncer (Grüne). Weitere Stellungnahmen kommen aus den Reihen des Gemeinderats: Es sprechen die Stadträtin und Stadtverbandsvorsitzende der Freie Wähler, Monika Springer, sowie der Stadtrat und erklärte Befürworter eines in Frieden geeinten Europas, Dr. Thomas Ott (CDU).

Die dritte Runde bestreiten Vertreter des Jugendgemeinderats, Stadtrat Stefano Bauer (GAL) und der Abgeordnete und Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg, Daniel Born (SPD). Das Abschlussstatement übernimmt gegen 14.50 Uhr Dirk Ahlheim. Die Veranstaltung dauert jedoch in jedem Fall so lange, "bis der NPD-Aufmarsch außer Sichtweite ist", teilt das Bunte Bündnis mit.