Weinheim. (web/zg) Es wird ein Tag für die Geschichtsbücher: Am Sonntag, 13. Dezember, halten erstmals Züge der S-Bahn-Rhein-Neckar in Sulzbach. Bis zu diesem Schritt bedurfte es jahrelanger politischer Bemühungen – und eines Haltepunkts, der sich nun im Bereich "Dammweg" befindet. Wegen der Pandemie gibt es keine Eröffnungsfeier. Dennoch will die Stadt den Anlass nicht einfach so verstreichen lassen. Fünf Vertreter der Verwaltung, des Ortsteils Sulzbach sowie des Ortsteils Lützelsachsen nehmen einen Vormittagszug "in Empfang". Lützelsachsen ist vertreten, weil dort auf Haltezeiten verzichtet wird – für Sulzbach.