Weinheim. (pol/mare) Am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B38 / Westtangente ein Verkehrsunfall. Dabei waren zwei Fahrzeuge beteiligt und eine Person wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Der 45-jährige Fahrzeugführer eines Renault befuhr hierbei die B38 (Westtangente) in Fahrtrichtung Norden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nach einem missglückten Überholvorgang zu einem Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden 50-Jährigen. Diese wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt.

An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, an dem Ford der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Aufgrund der in diesem Bereich der B38 eingerichteten Baustelle musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach erfolgter Fahrbahnreinigung um 20.20 Uhr wieder aufgehoben werden.