Weinheim. (RNZ) Großes Ärgernis an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Bislang unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitag vergangener und Montag dieser Woche in die Schule eingedrungen. Die mutmaßlichen Täter stiegen über den Zaun auf der Rückseite der Schule in der Breslauer Straße.

Hier schlugen die Unbekannten mit einem Pflasterstein ein Loch in ein Fenster, um dieses von innen zu öffnen. Ihr erstes Ziel war das Lehrerzimmer, wo die Einbrecher sämtliche Schränke öffneten und durchwühlten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Die Schadenshöhe lässt sich ebenfalls noch nicht abschätzen.

Da das Lehrerzimmer abgeschlossen war, gelangten die Einbrecher nicht weiter in das Schulgebäude. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier in Weinheim (Telefon: 06201/ 1 00 30).