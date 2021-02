Von Günther Grosch

Weinheim. Willkommen in Weinheim, denn hier lässt es sich gut leben. Willkommen in der Markuskirche, denn hier lässt es sich gut beten. Willkommen in der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt und auf der Pfarrstelle 1, denn dazu gehört Pfarrer Detlev Schilling seit dem 1. Februar. So sah sich der zuletzt in Eppelheim tätige Geistliche, coronabedingt zwar nur in kleinem Kreis, dafür aber umso herzlicher am Samstagabend in sein neues Tätigkeitsfeld begrüßt und eingeführt. Sie habe das Gefühl, eine Geburtsstunde mitzuerleben. Werde der Gemeinde doch nach knapp halbjähriger Vakanz ein weiterer Seelsorger geboren, sagte Pfarrerin Simone Britsch beim Einführungsgottesdienst.

Nur etwa 40 Gläubige, darunter Oberbürgermeister Manuel Just, Schillings Familie, die Mitglieder des Ältestenkreises sowie Gemeindereferentin Michaela Mikula als Vertreterin der katholischen Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg durften an der Feierstunde teilnehmen. Am heimischen Computer konnte, wer wollte, am gestrigen Sonntagvormittag virtuell der aufgezeichneten Feierstunde beiwohnen, die gesanglich von Kantor Martin Lehr und Emmy Abo an der Orgel musikalisch umrahmt wurde.

Mit Schilling schenke Gott der Gemeinde neue Lebendigkeit, ist Britsch, die sich mit ihrem Kollegen die Pfarrstelle teilt, überzeugt: "Lassen wir uns überraschen, was durch die neue Geisteskraft möglich wird". Die Weststadtpfarrei brauche den neuen Seelsorger aus vielerlei Gründen, so Britsch. Denn hier gebe es viel zu tun und zu sagen: "Friedensworte und Taten, die unser gemeinsames Miteinander bestimmen sollen". "Worte der Ermutigung" kamen von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller und Diakonin Heike zur Brügge. Es sei nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig sei allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Die Gemeinde insgesamt sei Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott habe dafür das Fundament gelegt.

Ob Schilling in der vorangegangenen Nacht "gut geschlafen" oder "etwas Besonderes geträumt" habe, fragte Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller neugierig. Und erinnerte "mit gemischten Gefühlen" an ihre eigenen Traumerfahrungen, als sich bei ihrer eigenen Ordination die Portale öffneten und sie in die Kirche einziehen durfte: "An den Füßen meine Slipper mit goldenen Pailletten und einem rosa Bommel oben drauf." Schweißgebadet sei sie aufgewacht. Aber es habe auch noch einen zweiten Traum gegeben, so die Dekanin. Wieder hätte sich die Kirchentüre geöffnet. Diesmal aber habe sie bei ihrem Einzug in der letzten Bankreihe eine Lichtgestalt bemerkt, die sich zu ihr umdrehte. "Ich wachte auf und wusste: Es kann mir nichts passieren. In meiner Nähe treiben sich Lichtgestalten herum."

Es gehöre zu den Aufgaben und Dienstpflichten eines Pfarrers, das Amt zur Ehre Gottes und zum Wohl der Kirche und der Menschen zu führen, so Lehmann-Etzelmüller. Dabei gehe um das "Aussäen von Samen zwischen Gelingen und Scheitern". Wenn sie mit Bangen in einen Tag gehe, spüre sie die Lichtgestalten und wisse: "Gott ist da. Immer." Und es gebe Menschen, die einem Licht geben. Auch Schilling werde diese Menschen in der Gemeinde vorfinden. Darüber hinaus wünsche sie ihm, dass seine Saat auch dort aufgeht, wo er es nicht erwartet: "Gelassenheit und Gottes Gegenwart sowie Menschen, die auch für ihren Pfarrer immer wieder das Licht anknipsen".

Gott habe uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben, segnete Pfarrerin Britsch ihren Amtskollegen. Gott begleite ihn auf allen seinen Wegen, Schritten hin zu den Menschen und deren Erwartungen. Und er erhalte ihm ein gutes Gespür, waches Auge und offenes Ohr, wünschte seine seitherige Amtskollegin aus Eppelheim, Pfarrerin Cristina Blázquez. Auf Kraft und Geduld bei der Begleitung der ihm anvertrauten Menschen sowie ein Hin zu einer modernen, lebendigen und einladenden Gemeinde hoffte Gabi Knapp im Namen des Ältestenkreises.

Orientiert an dem Dreiklang aus Glaube, Liebe und Hoffnung widmete sich Pfarrer Schilling in seiner Premierenpredigt analog zum Lukasevangelium im "Gleichnis von der Aussaat" der Frage, was Aufgabe der Kirche und die einer christlichen Gemeinde ist. Zum "Glaube Verkündigen" und "Glaube Leben" gehöre für ihn auch die Auseinandersetzung mit dem Zweifel. "Glaube und Zweifel sind Geschwister", so Schilling. Deshalb dürfe die Pflege der Beziehung zu Gott auch das Zweifeln nicht ausschließen. "Sondern den Zweifel zuzulassen und darauf vertrauen, dass Gott immer da ist und auch da bleibt, gleichgültig, wie stark mein eigener Glaube gerade ist".

Unter dem Stichwort "Liebe" bezog sich Schilling auf Martin Luthers "Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reichet von der Erde bis an den Himmel". Gottes Liebe sei nicht nur sein Wesen. Sie ist gleichzeitig die Kraft, von der der Mensch lebt und deshalb auch die Kraft, die der Mensch weitergeben solle. Wie zum Glaube der Zweifel gehört, gehöre zur Liebe auch das Scheitern: "Gleichgültigkeit, Desinteresse, Kraftlosigkeit und Ichbezogenheit".

Dennoch habe das Scheitern nicht das letzte Wort, sondern das Versöhnen, Verzeihen und das Immer-wieder-neu-Anfangen auch beim Lieben. Hoffnung schließlich bedeute, "über den Horizont hinausschauen", so Schilling. Weitergeben, was einen selbst trägt. Sagen, was Trost im Leben und Sterben gibt. "Wir müssen sagen: Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod hat nicht das letzte Wort." Dies sei der Mensch der Welt und letztlich auch Gott schuldig. "Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen".

Gabi Knapp vom Ältestenkreis setzte mit dem Überreichen eines "goldenen Schlüssels" an Pfarrer Schilling den Schlusspunkt. Der Schlüssel stehe als Symbol dafür, dass man im gemeinsamen Tun Türen und Tore für alle öffnen wolle, die Gemeinschaft und Gottesnähe suchen. Das allerletzte Wort hatte schließlich Schilling in seinem "Dank für die freundliche Aufnahme" selbst: "Die Menschen hier sind total nett, das macht es einfach für mich." Den Schlüssel gebe er aber auch gerne noch an andere weiter, "um gemeinsam zu säen, glauben, lieben und hoffen".