Weinheim. (RNZ) Fernunterricht, Wechselunterricht, Hybridunterricht und Präsenzunterricht – die Wechselhaftigkeit des Schulalltags in Pandemiezeiten zeigt sich schon an diesen Wortneuschöpfungen. Vor einer Herausforderung steht dabei das Fach Sport – gemeinsames Sporttreiben ist zurzeit weitgehend verboten. Auch im Fernunterricht hatte es das Fach schwer.

"Wir haben viele Work-outs über YouTube gemacht", berichtet Moritz Kaup, Sportlehrer am Privatgymnasium Weinheim (PGW). Auf der Hand liege auch, dass er den Theorieanteil erhöht habe, besonders in den Leistungskursen und dem Profilfach Sport. Doch immer nur trockene Theorie, das ist seine Sache nicht: "Ich bin stets darauf bedacht, die Verknüpfung zur Praxis herzustellen." Und dies gelang: Kaup konnte den deutschen Volleyballnationalspieler Jan Zimmermann dafür gewinnen, den Achtklässlern des Profilfachs Sport einen Besuch abzustatten.

Seine Schülerinnen und Schüler hatten sich im Vorfeld in einer Gruppenarbeit mit Elementen der Trainingslehre beschäftigt: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Trainingsprinzipien und Trainingsplanung. Mitglieder der Gruppe "Ausdauer" stießen auf Zimmermann und erzählten Sportlehrer Kaup von dem zweimaligen Deutschen Meister, der aktuell beim italienischen Spitzenteam Sir Safety Perugia unter Vertrag steht. Kaup zögerte nicht lange und lud Zimmermann zu einem Interview ein, um den jugendlichen Sportlerinnen und Sportlern aufzuzeigen, welche Elemente aus der Theorie in der Praxis vorkommen. Obwohl ihm sein Alltag als Leistungssportler wenig Zeit lässt, sagte Zimmermann zu: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten müssen wir enger zusammenstehen", ist der Volleyballspieler überzeugt. Mit seinem Besuch im Online-Unterricht wollte er dazu beitragen, den Jugendlichen, die aus seiner Sicht unter den Kontaktbeschränkungen und der ungewissen Situation in den Schulen am meisten leiden, eine Abwechslung zu bieten. Dass ihm das gelang, bestätigt Emily Kuhn, Schülerin des Profilfachs Sport. "Ich fand es aufregend, einen Nationalspieler bei uns im Unterricht zu haben." Am spannendsten fand sie die Informationen, wie eine Trainingseinheit des Spitzenvolleyballers aussieht und wie er seinen Alltag gestaltet. Jede Arbeitsgruppe durfte zwei Fragen stellen, die bereitwillig beantwortet wurden. "Ich habe so etwas nicht einmal in meiner Studienzeit gemacht", zeigte sich Zimmermann vom Online-Unterricht beeindruckt. "Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dieser Besuch erst durch den Online-Unterricht möglich wurde", so Sportlehrer Kaup. Zimmermann hatte sich in einer Trainingspause von Italien aus zugeschaltet.