Weinheim. (web) Ärzte haben am Montag in den Räumen des Hector-Sport-Centrum 243 Corona-Schutzimpfungen vorgenommen. "Acht davon waren Erstimpfungen", so Alexander Erg, einer von zwei Geschäftsführern der TSG Weinheim. Der Sportverein nutzt einen Großteil des Gebäudes an der Waidallee 2/1 und stellte eine Halle für die Impfaktion zur Verfügung. In dem Gebäude ist auch die Praxis PhysioMed Weinheim beheimatet, wo es am Dienstag ein Impfangebot für Kinder unter zwölf Jahren gegeben hat. Laut Susanne Wagner, Mitinitiatorin einer Ehrenamtsinitiative, profitierten davon rund 150 Kinder.

>>>Unsere Übersicht zu Impfmöglichkeiten in der Region finden Sie hier<<<

Bei der Impfaktion nach den Weihnachtsfeiertagen – dann wieder in einer der TSG-Hallen – sollten eigentlich vorwiegend Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zum Zuge kommen, die eine Weinheimer Schule besuchen. Doch am Montag, 27., und am Dienstag, 28. Dezember, sind noch viele Zeitfenster offen. Das zeigt sich beim Blick auf die eigens freigeschaltete Webseite zur Terminbuchung. Nun wird das Angebot für Interessierte aus der ganzen Region geöffnet. Für die Jugendlichen und für andere Menschen, die jünger als 30 Jahre sind, steht eine ausreichende Menge an Biontech-Impfstoff zur Verfügung. Wer älter ist, bekommt Moderna.

Dass das Interesse der Weinheimer Schüler weniger stark ausgeprägt ist, könne mehrere Gründe haben, vermutet TSG-Geschäftsführer Erg. Zum einen musste die Aktion terminlich nach hinten verschoben werden, weil zunächst Biontech-Dosen fehlten. Möglicherweise haben sich die Jugendlichen nun anderweitig versorgt. Außerdem sei die Kommunikation des Landes zum Thema "Boostern bei Jugendlichen" wohl nicht ganz glücklich verlaufen, so Erg.

Wer eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung braucht, kann nun jedenfalls einen Termin buchen, zur Impfung kommen – und sich danach etwas sicherer fühlen. Und wer sich nach Weihnachten erstmalig impfen lässt, hat am 15. und 16. Januar die Chance auf eine Zweitimpfung an gleicher Stelle. Ansonsten wird hoffentlich kräftig geboostert.

Info: Termine gibt es im Internet unter www.impfen-weinheim.de.