Weinheim. (web) Wenn das keine guten Nachrichten für Familien sind: Nachdem die Stadt Weinheim lange auf das Ende der Verhandlungen der Kommunalen Verbände mit dem Land gewartet hatte, ist es seit Montag vollbracht. Das Paket für Kreise, Städte und Gemeinden ist geschnürt (siehe Artikel links). Folglich kann sich der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 22. Juli, die Betreuungsgebühren vornehmen. Genauer: deren Erlass für die Lockdown-Monate April bis Juni.

Laut führenden Vertretern der grün-schwarzen Landesregierung können die Kommunen diese Gebühren erlassen, da sie im Gegenzug weitere Gelder aus der Landeskasse erhalten. Erlassen werden die Gebühren für Kitas, Horte und Grundschulbetreuung. "Sollten die Mindererträge höher sein als die Ausgleichszahlungen des Landes, ist die Differenz im Gesamtergebnishaushalt aufzufangen", heißt es in der kurzfristig aktualisierten Beschlussvorlage der Verwaltung. Auf den "Corona-Tagesordnungspunkt" – seit Mai stets am Anfang der Sitzung – folgen elf weitere Thematiken. Bei vielen davon liegen bereits Empfehlungen aus den vorberatenden Ausschüssen vor. Das gilt unter anderem für den Umbau der Johann-Sebastian-Bach-Schule in einen Kitastandort. Damit verbunden ist eine etwa zehnjährige Verschiebung einer städtebaulichen Entwicklung, die das Großareal zwischen dem Schulhaus und dem Bauhof betrifft. Ebenfalls ausführlich vorberaten wurde die Eingliederung der Kulturgemeinde in die Organisation der Stadt. Fast im selben Atemzug hatte sich die Kulturgemeinde als Verein aufgelöst.

Eine etwas längere Vorabbetrachtung ist die anstehende Beschlussfassung zur Albert-Schweitzer-Grundschule und zur Johann-Sebastian-Bach-Schule wert. Beide Einrichtungen sollen nach ihrem Umzug ins Schulzentrum Weststadt Ganztagsschulen werden: die Grundschule in gebundener Form, die Förderschule in Wahlform – was in letzterem Falle rechtlich nicht anders möglich ist. Der Kinder- und Jugendbeirat hatte dem Gemeinderat die Ganztagskonzepte am 8. Juli einstimmig zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Nach der Sitzung des beratenden Gremiums soll die Erleichterung unter den Vertreterinnen der Schulen und des Bildungsamts mit Händen zu greifen gewesen sein: Wenn der Gemeinderat dem Beirat folgt, wäre der Weg frei für entsprechende Anträge bei den Schulbehörden.

Ebenfalls zustimmungspflichtig ist der Weinheimer Förderantrag zum Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus, der inzwischen 40.000 Euro pro Jahr wert ist. In diesem Zusammenhang werden die Stadträte um ihre Zustimmung gebeten, damit das Weinheimer Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Weststadt "in die kommunalen Aktivitäten zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger" eingebunden wird. Ebenfalls eingebunden werden soll das MGH in die "kommunalen Planungen beziehungsweise Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung".

Das klingt dröge; doch in der Einrichtung pulsiert das Leben: So gibt es ein "Sprachcafé für Frauen", die Eltern-Kleinkind-Gruppe "Griffbereit", Elternseminare, Hausaufgabenbetreuung und selbstverwaltete Gruppen. Darüber hinaus existieren Kooperationen mit Einrichtungen wie der Stadtbibliothek ("Mehrsprachiges Vorlesen"), mehreren Kitas im Stadtbezirk oder dem Deutschen Roten Kreuz ("Fit im Alter"). Auch das MGH war vom Lockdown betroffen. Seit Mitte Juni geht es mit Hygienevorgaben weiter.

Info: Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats beginnt am heutigen Mittwoch, 22. Juli, 17.30 Uhr; in der Stadthalle. Die Bürgerfragestunde ist für 18 Uhr angesetzt.