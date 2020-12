Von Philipp Weber

Weinheim. Dominik Heim räumt nicht zum ersten Mal Laub, und das sieht man: Der Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs lässt die Blätter genau dorthin fliegen, wo er sie haben will. Die Kraft seines elektrischen Laubbläsers erledigt den Rest. Zugegeben: Völlig geräuschlos sind auch die elektrischen Geräte nicht. Aber verglichen mit den früheren "Benzinern" ist die heutige Version eine Wohltat. "Das ist für die Beschäftigten und die Anwohner ein großer Vorteil", sagt Kay Zimmer, der den "Bauhof" seit 2019 leitet. In erster Linie wurden die Geräte indes angeschafft, um beim Klimaschutz voranzukommen.

Laut Bauhofchef Zimmer gab ein Gemeinderatsbeschluss vom Februar den Anstoß: So hat die städtische Einrichtung 15.000 Euro in die Hand nehmen dürfen, um handgeführte Arbeitsgeräte wie Heckenscheren, Freischneider und eben Laubbläser mit umweltfreundlicheren Antrieben auszustatten.

Bestellt ist außerdem ein E-Fahrzeug, Kay Zimmer rechnet im März 2021 mit der Lieferung. Der Kleinwagen in Kombiausführung ist für die Prüfabteilung bestimmt: Der Baubetriebshof ist nicht allein für die Unterhaltung und Räumung von Straßen oder Kanälen zuständig, sondern übernimmt auch bestimmte Dienstleistungen für die Stadt. Dazu zählt die Überprüfung (beweglicher) elektronischer Geräte, die sich im Besitz der Kommune befinden. Die Prüfer kommen nun im E-Auto.

Und das war es dann erst einmal, jedenfalls für die Jahre 2020 und 2021. "Neben dem tatsächlichen Effekt fürs Klima stellt sich immer die Frage, welche Lösungen wirtschaftlich, aber auch ausgereift sind", erklärt der 53-jährige Zimmer, der vor seinem Dienstantritt in Weinheim in Frankfurt gearbeitet hatte. Bedenken hat er zum Beispiel, wenn es um E-Lösungen für (Klein-)Kehrmaschinen geht. Dazu muss man wissen, dass die Kehrmaschinen für Bereiche wie etwa die Fußgängerzone zwar "niedlich" ausschauen, aber richtig Geld auf die Straße bringen. "Eine kleine Kehrmaschine mit Verbrennungsmotor kostet schon über 100.000 Euro", erklärt Kay Zimmer. Bei der E-Version schlügen mindestens 270.000 Euro zu Buche – und das auch nur, wenn die Zuständigen sehr clever verhandeln. Zumal nur ein Hersteller solche Geräte anbietet, bei "Verbrennern" seien es über ein Dutzend Firmen, so Experte Zimmer. Kurz: Die E-Thematik ist hier einfach noch nicht ausgereift.

"Derartige Geräte werden alle sechs bis zehn Jahre angeschafft", führt er aus. Deshalb sei dieses Thema momentan "auch nicht so präsent". Bei seinem früheren Arbeitgeber in Frankfurt hätte es ebenfalls entsprechende Überlegungen gegeben, aber seines Wissens nach führen bislang auch in der Hessenmetropole keine E-Kehrmaschinen.

Mehr Sinnhaftigkeit erkennt Kay Zimmer in Kleinfahrzeugen mit E-Antrieben. Damit meint er zum Beispiel die kleinen Kipper, auf deren Ladeflächen im Sommer Grünschnitt landet. "Natürlich müssen wir bei unseren Planungen aber auch immer die Winternutzung mitdenken." So transportieren die Kipper im Winter Streugut. Da die Kleinfahrzeuge aber keine riesigen Strecken zurücklegen "und das Weinheimer Stadtgebiet nicht so groß ist", könnte sich Zimmer hier für neue Antriebe erwärmen. Das ist mehr als nichts: Der Baubetriebshof zählt um die 40 Fahrzeuge, fast die Hälfte davon sind Kleinfahrzeuge.

Ob es in Zukunft immer E-Fahrzeuge sein müssen, ist ebenfalls offen. Auch Wasserstofftechnologie könnte eine Rolle spielen. Doch selbst wenn es erst einmal mit "klassischen" Verbrennern weitergeht, kommt die Energie-Effizienz zu ihrem Recht. Seine Mitarbeiter absolvierten regelmäßig Sicherheitstrainings, um für den Winterdienst gewappnet zu sein. "In diesem Zuge wird auch energieeffizientes Fahren gelehrt", so Kay Zimmer. Durch regelmäßige Schulungen würden sich die Inhalte verstetigen, sagt er. Und – ähnlich wie bei den Laubbläsern – zeitigt eine Maßnahme mehrere positive Effekte: Gerade im Stadtverkehr trägt energieeffizientes Fahren auch zu einer längeren Lebensdauer von Fahrzeugen bei.

Fazit: E-Lösungen anstelle von "Verbrennern" sind auch dort möglich, wo der Staat am sichtbarsten mit gutem Beispiel vorangehen kann: in den Kommunen. Etwas Wasser muss Bauhofchef Zimmer dennoch in den Wein gießen: Gerade bei den Fahrzeugen müsse man immer berücksichtigen, dass auch der Baubetriebshof diese gewerblich nutzt. Und hier sind die Hürden eher höher als bei Privatwagen.