Weinheim. (RNZ) Beim Ausbau der B38 zwischen Automeile und Saukopftunnel beginnt am Montag, 13. September, der dritte und letzte Abschnitt. Dieser erstreckt sich über ungefähr 1,3 Kilometer von der Kreuzung an der Automeile bis zum Anschluss der Kreisstraße 4229 im Tiefgewann. Laut Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird der Verkehr auf zwei verengten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt.

Zu Beginn ist der Aufbau einer Verkehrssicherung für den Rückbau der Verkehrsinsel an der Kreuzung vorgesehen. Die Insel muss weichen, da an dieser Stelle bei den späteren Arbeiten der Verkehr rollen soll. Im Anschluss daran wird die Verkehrsführung für Bauphase 2 eingerichtet. Hierfür wird die B38 in einer Nacht von 20 bis 6 Uhr voll gesperrt. Über den genauen Zeitpunkt informiert die Behörde noch. Ziel ist, die B38 von zwei auf drei Fahrstreifen auszubauen. Das kostet den Bund rund 11,9 Millionen Euro.