Weinheim. (pm/RNZ). Das Regierungspräsidium Karlsruhe baut die Westtangente B38 bei Weinheim zwischen dem Knoten B38 / Westtangente / Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel dreistreifig aus.

Das Projekt ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Seit 13. September 2021 wird der letzte Bauabschnitt ausgeführt. Dieser Abschnitt ist in fünf weitere Bauphasen aufgeteilt. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich Ende Juli 2022 abgeschlossen werden.

Aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften ist eine Vollsperrung für den nächsten Abschnitt notwendig. Die B38 muss deshalb im Zeitraum von Freitag, 11. März, 20 Uhr, bis Samstag, 12. März, 6 Uhr voll gesperrt werden. Voraussetzung für die Durchführung der Arbeiten ist eine trockene Witterung.

Die Umleitung des Verkehrs verläuft während der nächtlichen Vollsperrung über die Westtangente und die B3. In der Bauphase 3.4 wird die Ostseite (Seite zur Stadt Weinheim) verbreitert und der Fahrbahnaufbau grundhaft erneuert. Der Verkehr wird auf zwei verengten Fahrstreifen und mit reduzierter Geschwindigkeit am Baufeld vorbeigeführt. Die Fahrstreifenbreiten betragen dabei 3,25 Meter in beide Fahrtrichtungen. Die Baustelle erstreckt sich auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometer zwischen der Kreuzung B38/ Viernheimer Straße/ Westtangente und dem Anschluss B38/ K 4229/ Im Tiefgewann, lautet die Information des Regierungspräsidiums Karlsruhe.