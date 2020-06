Jens Schmitt, Charly Ofenloch und Christiane Fuchs (v.l.) wollen sich nicht in die Rolle von Hotelunternehmern drängen lassen, die nicht genug bekommen können. Fotos: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Sie habe den Angestellten nur in die Augen schauen müssen: "Da spiegelten sich Existenzängste wider", beschreibt Christiane Fuchs den Beginn der Krise. "Ich halte es für ungewiss, dass wir überhaupt wieder das Niveau des Jahres 2019 erreichen", sagt Charly Ofenloch. Und auch Jens Schmitt will angesichts der aktuellen Situation keine gute Laune verbreiten. Als die RNZ die Verantwortlichen der "Fuchs’schen Mühle", des "Marktplatzhotels Tafelspitz" und der "Rose" trifft, ist die Stimmung getrübt.

Die Coronakrise trifft die Weinheimer Hotellerie hart. Denn die lebt – Marktplatz hin, Zwei Burgen her – nun mal zu fast 80 Prozent von Geschäftsreisenden. Und die werden von ihren Brötchengebern nach wie gern daheim gelassen – oder vor den Rechner gesetzt, zur Online-Konferenz. Aber auch die Pläne für Kettenhotels am Hauptbahnhof – eines könnte an der Mannheimer Straße, das andere auf dem Drei-Glocken-Areal entstehen – beurteilen die etablierten Hoteliers bekanntermaßen skeptisch.

Im Marktplatzhotel bleiben viele der eigens sanierten Zimmer leer.

"Ich war gar nicht sonderlich überrascht, als Michael Rihm und Max Zeitz angekündigt haben, die baurechtlichen Möglichkeiten für ein Hotel auf dem Drei-Glocken-Gelände zu nutzen", erinnert sich Jens Schmitt an den 20. Mai. Damals waren der Drei-Glocken-Erbe und der Immobilien-Entwickler an die Öffentlichkeit gegangen. Ihre Vorhaben gehen zwar weit über die Hotelthematik hinaus. Aber letztere gilt in Weinheim als Politikum.

Die Hoteliers Schmitt, Fuchs und Ofenloch erinnern daran, dass sie Verwaltung und Fraktionen im Vorfeld der endgültigen Entscheidung für eine Hotelentwicklung an der Mannheimer Straße darauf hingewiesen hatten, dass auf dem Gelände der früheren Nudelfabrik eine Hotelentwicklungen möglich ist. Das gelte auch für andere Standorte, führt Ofenloch eine mögliche Wiederinbetriebnahme des früheren G.U.P.S.-Hotels und die bisher eher leise, aber doch unüberhörbar geführte Diskussion um ein Parkdeck und eine Übernachtungsmöglichkeit am Miramar als Beispiele an. Sein Eindruck war, dass Argumente wie diese Ende 2019 kaum ernst genommen wurden.

Hintergrund Während die Lage der etablierten Hoteliers und die Pläne für ein 135-Zimmer-Haus auf dem Drei-Glocken-Gelände in aller Munde sind, ist es um das Hotelprojekt an der Mannheimer Straße still geworden. Der Gemeinderat hatte Ende 2019 entsprechende Planungen auf den Weg gebracht und mehrheitlich für das Konzept des Freudenstädter Entwicklers Orhan Tiryaki gestimmt. Doch nun liegt das [+] Lesen Sie mehr Während die Lage der etablierten Hoteliers und die Pläne für ein 135-Zimmer-Haus auf dem Drei-Glocken-Gelände in aller Munde sind, ist es um das Hotelprojekt an der Mannheimer Straße still geworden. Der Gemeinderat hatte Ende 2019 entsprechende Planungen auf den Weg gebracht und mehrheitlich für das Konzept des Freudenstädter Entwicklers Orhan Tiryaki gestimmt. Doch nun liegt das Vorhaben auf Eis. "Das Projekt ist bis Ende Juni ausgesetzt", sagte Tiryaki am Mittwoch auf Anfrage. Erst im Juli würden wieder Gespräche mit einem Hotelbetreiber aufgenommen. Folglich könne es um die drei, vier Wochen dauern, bis er mehr sagen könne. Er macht indes keinen Hehl daraus, dass die Coronapandemie alle bisherigen Kalkulationen über den Haufen geworfen hat:"Normalerweise wird davon ausgegangen, dass ein Hotel zu einem bestimmten Prozentsatz belegt ist, sodass sich Einnahmen und Pacht bestimmen lassen." Diese sonst eher festen Größen hätten sich in Unbekannte verwandelt, und es brauche eine Zeit des Beobachtens, ehe wieder verhandelt wird. web

[-] Weniger anzeigen

Doch ergibt es noch Sinn, darüber zu streiten? Zumindest ist es kein Zufall, dass es gedauert hat, ehe die Hoteliers – nach mehreren Anfragen – mit Pressevertretern sprechen. Jetzt bitten sie wieder und wieder um "Fingerspitzengefühl". Die Ursache dieser Vorsicht kennt, wer an der Ratssitzung im Dezember teilgenommen hat. Die Hoteliers saßen damals im Publikum und bekamen vor der Öffentlichkeit Kritik zu hören, die für sie – als Nicht-Politiker – hart war. Uli Sckerl (GAL) sprach davon, dass die Hotelentwicklung an Weinheim vorbeigehe. Dabei hätten die Hoteliers Rücklagen investiert, um ihr Angebot an die Ansprüche der Kundschaft anzupassen, erzählen die Betroffenen. Als Carsten Labudda (Die Linke) erklärte, dass genug für alle da sei und die Geldreserven der Hoteliers angesichts der Investitionen offenbar nicht zu knapp seien, fühlten sich diese brüskiert.

Im Gespräch verzichten die drei Hoteliers darauf, die Kritik zu kontern. "Aber wir möchten darauf hinweisen, dass gerade wir – als kleinere Häuser – in der tiefsten Coronakrise einen Notdienst für unaufschiebbare Reisen aufrechterhalten haben", so Ofenloch, "damit haben auch wir etwas getan für unsere Unternehmerlandschaft".

"Unsere Angestellten sind uns nicht egal, wir tun alles, um sie zu halten", betont Fuchs. Das gelte auch für die Auszubildenden, die weiterbeschäftigt würden, auch wenn Kurzarbeit für sie nicht in Betracht kommt. Ein mögliches Überangebot an Hotels und damit verbundene Preiskämpfe schadeten den Arbeitnehmern am meisten, da müsse man sich nichts vormachen, ist sich die Runde einig. Einige der Hoteliers haben darüber hinaus Erfahrungen in großen Häusern gesammelt; sie wüssten, wovon sie reden.

Das gilt auch für die Coronakrise im Allgemeinen: Verglichen mit den staatlichen Hilfen für die Betriebe im Ausland seien Bund und Land sehr gut aufgestellt, bekommt die Politik dann doch ein Lob. Ein Hotelier, der wegen eines beruflichen Österreich-Aufenthalts nicht am Tisch sitzt, könne das bestätigen.