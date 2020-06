Von Philipp Weber

Weinheim. Manchmal ist es zum Haare raufen: Da kann es das Land endlich erlauben, die Bäder zu öffnen. Und dann ist das Wetter alles mögliche, aber nicht zum Baden geeignet. Dennoch: Die Regenpause kommt einigen Badbetreibern in Weinheim gelegen. Denn der vom Land avisierte Eröffnungstermin an diesem Samstag ist angesichts komplexer Auflagen eh nicht zu halten. Und selbst denjenigen, die schon kommende Woche öffnen, tun ein paar ruhige Tage zu Beginn gut.

> Das Miramar hat sein "Zieldatum" mittlerweile auf den 22. Juni gelegt: "Eventuell wird früher aufgemacht, eventuell später", teilt der Medienberater des Spaß- und Freizeitbads mit. Es hänge davon ab, bis wann bestehende Fragen geklärt sind: So steht in der Verordnung des Landes, dass Badegäste nur eigene Trainingsutensilien nutzen dürfen. Ist es dann ein Problem, wenn Gäste auf den Gummireifen rutschen, die das Bad stellt? Zudem unterlägen Saunen auch einer Verordnung für Kosmetik und medizinische Fußpflege: "Danach müssten die Gäste der textilfreien Sauna alle Mund-Nasen-Schutz tragen." Und gelten Mutter und Kind bei Baby-Schwimmkursen als eine Person? Da sich die Höchstzahl an Besuchern an Beckengrößen und Liegeflächen festmacht, bleibe das Miramar freiwillig darunter: "Auch da wissen wir noch nicht, wie wir uns konform verhalten sollten."

Das Bad hat längst ein eigenes Konzept vorgelegt. Offen seien jetzt Spezialfragen, die sehr viele private Angebote betreffen. "Hier braucht es individuelle Konzepte, für die man wegen der Rechtssicherheit aber auch ein Okay erwartet", sagt der Berater. Das Miramar habe sich an die Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU) gewandt, beide hätten zugesichert, sich zu kümmern. Sckerl, der in der zuständigen Lenkungsgruppe sitzt, wolle die Dinge dort ansprechen.

Das Miramar werde sich dynamisch an die Entwicklung anpassen – etwa bei den Gästezahlen. Nach ersten Erfahrungen in Gmund (Österreich), wo es einen Betrieb derselben Bädergruppe gibt, sei kein Ansturm zu erwarten. Maßnahmen wie eine Voranmeldung im Netz seien wohl nicht nötig. Dies lasse sich aber anpassen.

> Das städtische Strandbad am Waidsee hält an seinem Starttermin am Montag, 8. Juni, fest. Auch hier steht das Konzept. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Trotzdem seien die Verantwortlichen froh, dass die Eröffnung nicht in eine Hitzewelle fällt, so ein Stadtsprecher. Der Einlass ist nur nach einer Online-Reservierung und einem Online-Ticketkauf möglich. Damit stellt die Stadt sicher, dass sie vorgeschriebene maximale Besucherzahl nicht überschreitet. Diese liegt bei 2500 Besuchern. Gleichzeitig kommt die Stadt mit der Online-Reservierung ihrer Registrierungspflicht nach. Diese ist bis zu drei Tage im Voraus möglich. Das Ganze läuft über die kostenlose App "eTickets Weinheim". Zum Download steht die App ab Sonntag bereit. Nach Reservierung und Kauf erhält man einen QR-Code, der an der Kasse abgescannt wird. Als Zahlungsmethoden dienen Paypal, Kreditkarten und Paydirekt.

Bei Bedarf bietet der Stadtseniorenrat Hilfe an. Sprechzeiten sind dienstags, 15 bis 17, und donnerstags, 10 bis 12 Uhr, unter der Nummer 6201/ 18 43 90 oder per Mail an stadtseniorenrat-weinheim@gmx.net. Die Strandbadkasse bleibt zu. Jahres-, Familien- oder die Zwölfer-Karten gibt es nicht. Die Gültigkeit dieser Karten wird bis 2021 verlängert. Masken sind am Eingang, auf den Toiletten sowie in den Wartebereichen ebenso Pflicht wie die Einhaltung der Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern.

Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen nur mit einer Begleitperson im Alter von mindestens 16 Jahren ins Strandbad. Duschen und Umkleiden sind gesperrt, nur die vier Duschen auf dem Gelände bleiben in Betrieb. Spinde und Wertfächer werden nicht vergeben. Aufblasbare Großspielgeräte wie Luftmatratzen sind untersagt. Schwimmhilfen dürfen verwendet werden. Die Nutzung von eigenen Stand-up-Boards und anderen Wassersportgeräten ist gegen Gebühr erlaubt und erfolgt wie bisher auf eigene Gefahr. Die Öffnungszeiten sind im Juni, Juli und August täglich von 9 bis 20 Uhr, im September täglich von 10 bis 19 Uhr, Einlass-Ende jeweils eine Stunde vor Schluss, für Taucher zwei Stunden vor Schluss. Zutritt haben nur Menschen ohne Symptome. Unter www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/Strandbad+Waidsee.html gibt es weitere Infos und Direktlinks zur App für Apple und Android.

Ein Anliegen haben die Betreiber aller drei Bäder mit größerem Freibereich: Sowohl im Strand- als auch im Waldschwimmbad braucht es kooperative Gäste. Ebenso im Miramar. Fotos: Kreutzer

> Das Waldschwimmbad öffnet am Mittwoch, 10. Juni. Das teilte der Geschäftsführer der TSG Weinheim, Alexander Erg, mit. Wie erwartet, will die TSG mit "Slots", Zeitfenstern, arbeiten. Den ersten "Slot" von 9 bis 13.30 Uhr würden wohl vorwiegend Rentner nutzen, so Erg. Nach einer Reinigungspause seien im zweiten Zeitfenster von 14.30 bis 20 Uhr eher Familien zu erwarten. In den ersten zwei Wochen erlaubt die TSG 150 Gäste pro "Slot". Denn auch der Verein tut sich schwer, das Verhältnis von Platz und Besuchern sicher zu ermitteln. Ausgegangen wird derzeit von maximal 300 Besuchern pro "Slot". Erg hofft, bald mehr Gäste einlassen zu können. Duschtrakte, Spinde und Sammelkabinen bleiben zu.

Ein Anliegen haben die Betreiber aller drei Bäder mit größerem Freibereich: Sowohl im Strand- als auch im Waldschwimmbad braucht es kooperative Gäste. Ebenso im Miramar. Fotos: Kreutzer

Für den Start sei das derzeitige Wetter alles andere als verkehrt, findet auch er. Um alle zu erreichen, verzichtet die TSG auf einen Vorverkauf im Netz. Wenn es wärmer wird und mehr Leute kommen, soll es eine Vorverkaufskasse richten. Es gibt nur Einzelkarten, zu den gewohnten Preisen. Jeder Gast werde dokumentiert. Verbilligungen seien nicht drin: "Eigentlich müssten wir Zuschläge verlangen, wie die Friseure." Der Aufwand sei enorm.