Weinheim. (web) Die Stadt Weinheim will elf neue eigene WLAN-Hotspots einrichten. Das von der EU geförderte Vorhaben war eines der Themen im Ausschuss für Digitalisierung, der am Mittwoch zum zweiten Mal zusammentrat. Die Mitglieder des Gremiums empfahlen dem Gemeinderat, den vorgeschlagenen Standorten zuzustimmen. Die bindende Entscheidung fällt aller Voraussicht nach am Mittwoch, 29. Januar.

Aufgrund der EU-Vorgaben müssen sich die Hotspots in "Zentren des öffentlichen Lebens" befinden, in denen es bisher keine vergleichbaren Angebote gibt. Damit scheiden Dürre-, Windeck- und Marktplatz aus, weil es hier bereits das City-WLAN der Stadtwerke Weinheim gibt. Dasselbe gilt für den Hermannshof, wo die Stadtwerke bereits einen Verbindungspunkt planen.

Zu den elf städtischen Hotspots zählen weitere zentrale Orte in der Innen-, der Nord-, und der Weststadt. Im Norden der Stadt profitieren Friedhof und Juxplatz, in der City soll es zwei Hotspots im Bereich des Schlossparks sowie je einen an Reiterinnen-Statue, im Hutgäßchen sowie am Busbahnhof geben. Weiter westlich wurden der Skater-Platz, das Mehrgeneration- und das Adam-Karrillon-Haus sowie der Waidsee ausgewählt.

Die Stadtpolitiker standen dem Vorhaben wohlwollend gegenüber, erinnerten aber daran, auch die Ortsteile mit Hotspots auszustatten, sobald die entsprechende Infrastruktur da ist. Andere forderten eine entsprechende Ausrüstung für Sporthallen und Vereinsstandorte sowie das Krankenhaus. In Letzterem gebe es bereits ein Angebot für Patienten und Besucher, verwies Erster Bürgermeister Torsten Fetzner zudem auf die Zuständigkeit des Kreises.

Ansonsten herrschte aber Konsens, dass die Hotspots mit einem Reichweiten-Radius von jeweils rund 75 Metern nur der Anfang sein könnten – gerade für eine touristische Stadt wie Weinheim. Die EU fördert die Einrichtung der Hotspots, die unter anderem an Laternen angebrachten werden, mit 15.000 Euro. Der Betrieb kostet die Stadt indes rund 10.000 Euro im Jahr.

Der zweite Tagesordnungspunkt war eher etwas für Fachleute: Es ging um Verfahren, Fachanwendungen und Software bei der Stadtverwaltung. Zu fortgeschrittener Stunde wurde sogar die Frage nach dem Sinn der Veranstaltung laut, worauf die Verwaltungsvertreter um OB Manuel Just verwundert reagierten. Denn vermutlich schon im Frühsommer soll es im Gremium um deutlich mehr gehen als am Mittwoch: Laut OB Just befasst sich der Ausschuss dann mit der Digitalisierung von Weinheims Schulen.