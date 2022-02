Weinheim. (cis) Lange Jahre war das Thema der Flüchtlinge allgegenwärtig. Mit Corona geriet es aus dem Fokus. "Nicht aber in der Verwaltung", wie OB Manuel Just zu Beginn der Sitzung des Internationalen Ausschusses beteuerte. Dessen Mitglieder erhielten am Mittwochabend seitens des städtischen Integrationsmanagers Martin Pandikow einen Überblick über die Anschlussunterbringungen der Stadt und Eindrücke von den Menschen, die in ihnen wohnen. Es gehe weniger um nackte Zahlen und Fakten, sagte Just. Denn davon lieferte Pandikow nur die nötigsten: 397 Menschen mit Fluchterfahrungen waren zum 31. Dezember in Weinheim beheimatet. 343 lebten zu diesem Zeitpunkt in einer von noch neun Anschlussunterbringungen, 54 fanden ihr Zuhause in städtischen oder privaten Wohnungen.

Dem Integrationsmanager ging es um die Situation der Menschen in ihren Unterkünften. "Es ist sehr stabil", beschrieb er die Belegungssituation, Fluktuation sei kaum vorhanden. Er machte das fest an zwei Immobilien: den Anschlussunterbringungen in Lützelsachsen und in der Händelstraße, die beide seit fünf Jahren bezogen sind. In beiden leben hauptsächlich Familien. Wechsel waren hier bisher zustande gekommen, weil einzelne Familien wieder in ihre Heimat zurückgegangen sind oder auf dem freien Markt eine Wohnung gefunden haben. Pandikow berichtete auch von jungen Erwachsenen, die durch Arbeit oder Ausbildung auf eigenen Beinen stehen und ausgezogen sind: "Das zeigt, dass Integration hier gelungen ist." Er sagte auch: "Die meisten leben – mit punktueller Unterstützung – sehr selbstständig."

Sorabh Kohani, der für einen Kurzfilm interviewt wurde, ist einer von ihnen. 2015 aus dem Iran gekommen, brachte er sich anfangs über Youtube die deutsche Sprache bei, ehe er nach 18 Monaten einen Sprachkurs besuchen durfte. Heute lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern in Lützelsachsen, arbeitet als Busfahrer und spielt in Mörlenbach Schach in der Landesliga. "Wir haben vieles richtig gemacht", kommentierte die städtische Integrationsbeauftragte Ulrike Herrmann die Erfolgsgeschichte Kohanis, dessen offensichtliche Eigeninitiative die Basis seines Erfolgs war.

Abseits der Erfolgsgeschichte gibt es aber auch die des Misserfolgs. Die Gründe für scheiternde Integration sind laut Pandikow vielschichtig. Dazu gehörten psychische Auffälligkeiten oder Erkrankungen der Menschen genauso wie eine fehlende Arbeitserlaubnis, was dazu führe, dass sich die Geflüchteten nicht selbstständig integrieren könnten. Was Sorabh Kohani und vielen anderen fehlt, ist ein eigener Mietvertrag. Der Integrationsmanager verdeutlichte, dass etliche der Menschen in festen Arbeitsverhältnissen gern einen solchen abschließen wollten. "Erst dann erhalten sie vom Land Baden-Württemberg eine Niederlassungserlaubnis", erklärt er den Hintergrund. Die Niederlassungserlaubnis ist gleichbedeutend mit einem unbefristeten Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. Die Krux: Für Menschen mit geringem oder "normalem" Einkommen sind Wohnungen in Weinheim Mangelware. "Sie können nichts finden, wenn es nichts gibt", so Herrmann.

Die Wohnungen der Anschlussunterbringungen wiederum unterliegen aufgrund von Fördergeldern einer Bindung in ihrer Nutzung und können laut Markus Böhm, Leiter des Bürger- und Ordnungsamts, nicht an die Bewohner und Bewohnerinnen vermietet werden. Gleich mehrere Fraktionen baten ihn darum, den Sachverhalt erneut zu prüfen. Dem schloss sich auch der AK Asyl an. "Ein Mietvertrag wäre im Sinne der Integration", so dessen Vertreter Gert Kautt. Er verband damit die Übertragung von Verantwortung für anvertrauten Wohnraum, mit Rechten und Pflichten. > s. weiteren Bericht