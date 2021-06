Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2016. Eine Szene, die sich in diesem Jahr so nicht wiederholen wird. Foto: Dorn

Von Paul Pflästerer

Weinheim. Public Viewing hat in Weinheim eine lange Tradition. Seit dem Sommermärchen vor 15 Jahren, als zur Heim-WM die nationale Fußballbegeisterung grassierte, hat das gemeinschaftliche Mitfiebern und Jubeln einen regelrechten Hype erlebt. In dieser Zeit entwickelten sich der Weinheimer Marktplatz und der Schlosshof zum Epizentrum der daheimgebliebenen Fans. Im letzten Jahr musste die Europameisterschaft verschoben werden, nun wird das Turnier nachgeholt. Das Public Viewing auf der großen Bühne bleibt auf der Strecke.

Der Veranstalter der Schlosshof-Gaudi, zuletzt erlebten Fans hier das klägliche Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland, war bislang das Café Central. Die Bühne stand wegen der Kultursommer-Konzerte ohnehin und wurde mit Leinwand und Projektor ausgestattet. Michael Wiegand, der Betreiber des "Central", hätte aber in diesem Jahr auch ohne Corona kein Public Viewing mehr veranstaltet.

"Das hat auch mit den rückläufigen Zuschauerzahlen der vergangenen Jahre zutun", erklärt er. Der Stadt habe er zwar angeboten, auch künftig wieder die Organisation zu übernehmen, dann hätte die Verwaltung draufzahlen müssen. Doch auch bei sich selbst stellte Wiegand eine Entfremdung von dem kommerziellen Profifußball fest. Aus diesem Grund ist auch die kommende Weltmeisterschaft im Emirat Katar für ihn ein Tabu. "Da das Turnier im Winter stattfindet, hatte ich zunächst die Weinheimer Stadthalle für eine Übertragung angefragt. Doch nachdem die Menschenrechtsverletzungen beim Bau der Stadien und Infrastruktur bekannt geworden sind, habe ich das abgesagt", sagt Wiegand.

Wer die Europameisterschaft 2020 nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzend schauen will, dem bleiben die Bars und Restaurants. Denn auch der Marktplatz hat, parallel zum Schlosshof, immer viele Fußballbegeisterte angelockt. Hierfür stellten die Gastronomen in den vergangenen Jahren große Fernseher auf.

Für die Marktplatz-Gastwirte stellte sich die Frage, ob Fußball zeigen oder nicht, zu den vergangenen Turnieren nie. Zuletzt wirbt jedoch keines der Lokale öffentlich mit der EM-Übertragung. Beim Gang über den Marktplatz fallen sie dann aber doch auf, die großen Flachbildschirme, die im Kugelofen, Diebsloch, Tafelspitz und Café Florian stehen.

André Salazar, der Wirt des Café Florian, ist sich nicht sicher, ob überhaupt noch so richtig Stimmung aufkommt: "Wir übertragen lediglich die Spiele der Spanier und der Deutschen. Man merkt schon, dass die Leute in diesem Jahr nicht so scharf darauf sind." Das könnte auch mit der "Sonderstellung" des Fußballs in Pandemie-Zeiten zu tun haben, mutmaßt Salazar, schließlich rollte der Ball in den oberen Profiligen, während Schulen, Restaurants und öffentliche Einrichtungen komplett dicht waren.

Bastian Bährend, Wirt des Tafelspitz, hat hingegen schon einige Reservierungen für das heutige Deutschlandspiel und ist quasi ausverkauft. "Anders als in den vergangenen Jahren bleibt aber jeder regelkonform an seinem Tisch sitzen und schaut das Spiel von dort", sagt er. Europa- und Weltmeisterschaften waren für die Gastronomen immer ein gutes "Zubrot", wie es Bährend nennt. Doch die Wirte wirken vorsichtig und wollen vor allem das derzeitig entspannte Infektionsgeschehen nicht gefährden.

Aber auch in den Weinheimer Ortsteilen gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Fußballspiele in der Gaststätte zu schauen. Zum Beispiel in "La Bodega Espanola" in der Weststadt. "Wir haben auf unserer Terrasse Fernseher aufgestellt und zeigen alle Spiele von 18 bis 21 Uhr", sagt Leo Emig. Zudem können sich Gäste auf der Facebook-Seite des Lokals vor dem Besuch informieren. Bislang sind noch keine Reservierungen explizit zum Fußballschauen eingegangen, was sich aber im Verlauf des Turniers ändern könne.

Auch der Gasthof "Zur Rose" in Oberflockenbach war in den vergangenen Jahren immer wieder Anlaufstelle für Fußballfans. "Wir haben Public Viewing eigentlich immer angeboten und dafür im ehemaligen Kuhstall einen Beamer mit Soundanlage aufgebaut", erinnert sich Fritz Compernass. Die Nachfrage sei stets groß gewesen, zwischen 40 und 50 Gäste waren es durchschnittlich, die auf Bierbänken der deutschen Mannschaft zujubelten. Sogar an Ruhetagen wurde aufgemacht, wenn spannende Spiele anstanden. Doch auch Compernass bemerkt: So richtig EM-Fieber will bislang nicht aufkommen. Ganz verzichten müssen die Oberflockenbacher aber nicht: Auf einigen TV-Geräten werden gewisse Spiele übertragen, je nach Witterung im Außenbereich oder im Hinterzimmer.

Die RNZ hat vorwiegend bei Gaststätten mit Außenbewirtung nachgefragt, ob Spiele gezeigt werden. Dabei gab es auch viele Absagen: Die Weinheimer Hausbrauerei, das Delano am Waidsee oder "La Mozzarella" in Lützelsachsen bieten zum Beispiel kein Public Viewing an.