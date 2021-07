Von Philipp Weber

Weinheim. Es war ein großes Glück, dass keine Menschen zu Schaden kamen: Die "alte" Linde am kleinen Quergassen-Platz/Ecke Lohgasse ist umgestürzt und hat dabei zwei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Baum habe am Dienstagabend um 20.30 Uhr ein lautes Knackgeräusch von sich gegeben und sei dann komplett umgefallen, heißt es in dem Einsatzbericht. Aus den Zeilen der Brandschützer spricht leise Wehmut: Die Linde habe auch an heißen Sommertagen stets Schatten gespendet, während die Kinder "in der Gerberbach badeten". Nun hat sich der grüne Riese für immer verabschiedet.

Zum Glück war am Dienstabend niemand unterwegs

Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt niemand mehr in dem Altstadtquartier unterwegs, zumindest nicht in der Nähe des Baums. Weniger Glück hatten die zwei Autos sowie das Gebäude, in dem früher eine Bäckerei war. Sowohl das Haus als auch die Fahrzeuge wurden von der umstürzenden Linde beschädigt. Die Einsatzkräfte sicherten gemeinsam mit Mitarbeitern des Baubetriebshofs die Unfallstelle ab und sorgten mit der Kettensäge dafür, dass die Bewohner ihr Haus wieder betreten konnten. Arbeitskräfte einer Fachfirma entfernten die Reste des Baums am Mittwochmorgen.

"Zunächst einmal sind wir erleichtert, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist", teilt die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme und auf Anfrage mit. "Nun ist es natürlich sehr traurig, dass ein derart prägender und herrlicher Baum nicht mehr steht", heißt es weiter. Es habe sich um eine Silberlinde gehandelt, die rund 50 Jahre alt geworden ist. Da der Standort – direkt am Bach und im historischen Viertel – für einen Baum dieser Art und Größe nicht optimal ist, sei die Linde "sehr sorgfältig und engmaschig kontrolliert" worden. Im Herbst 2018 nahmen Fachleute einen deutlichen Rückschnitt vor, um die Krone des Baums zu entlasten.

Der Baumgärtner und Baum-Sachverständige der Stadt, Bernhardt von Hirschheydt, habe den Baum erst im März dieses Jahres erneut durchgecheckt, heißt es weiter. Der Experte habe jedoch keinerlei Schädigungssymptome erkennen können: "Wir haben heute auch mit einer Fachfirma gesprochen, die im April an einem benachbarten Baum gearbeitet hat", teilt die Verwaltung mit: "Auch diesen Experten war nichts aufgefallen." Nach dem Vorfall vom Dienstagabend wisse man, dass die Linde offenbar im Innern des Stammes Faulstellen hatte: "Die waren aber von außen nicht sichtbar."

Die Fachkräfte gehen davon aus, dass das aktuelle Wetter mit dem starken Regen die Bäume extrem strapaziert: "So war es offensichtlich auch bei der Linde am Gerberbach." Dass die Bäume die Feuchtigkeit schlecht vertragen, sei einer Kette unglücklicher Ursachen geschuldet: "Nach den trockenen Sommern der letzten Jahre sind der Blattbewuchs und der Fruchtbehang der Bäume dieses Jahr extrem stark." Die Baumkrone nimmt in der Folge an Gewicht zu.

Gleichzeitig weichten die Niederschläge den Boden auf. Das alles zusammen führe zu einer für Bäume ungünstigen Gemengelage, die im Falle der Linde zum Umstürzen geführt hat. "Trotz aller Kontrollen und aller Obhut bleibt in der Natur eben doch noch ein Restrisiko, das hat uns dieser Fall wieder einmal vor Augen geführt", heißt es zum Abschluss.

Nach Angaben der Webseite www.waldwissen.net, die vom Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen verantwortet wird, können Silberlinden bis zu 200 Jahre alt werden. Im deutschen Wald sind sie indes sehr selten zu finden. Von Natur aus kommt die Art in Südosteuropa und in der Nordwest-Türkei am häufigsten vor. In Mittel- und Westeuropa ziert die Silberlinde aufgrund ihres hohen dekorativen Werts vor allem Parks und Straßenecken.

Update: Mittwoch, 14. Juli 2021, 16.54 Uhr