Von Philipp Weber

Weinheim. Seit dem 16. Dezember ist das Land im "harten Lockdown", der auch die meisten Geschäfte betrifft. Zusätzlich gelten – ebenfalls seit Mitte Dezember – scharfe nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Weitere Restriktionen, etwa Abstandsgebote oder Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt sowie die Schließung von Kneipen und Restaurants, gelten seit noch längerer Zeit. Die RNZ wollte von der Stadt Weinheim wissen, wie gut die Regelungen umgesetzt werden – und ob die Verwaltungschefs eine Verlängerung des "harten Lockdowns" befürworten.

> Die Infektionszahlen: Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises waren in Weinheim am Montag 46 aktive Corona-Fälle zu verzeichnen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung liege die Zweiburgenstadt damit in etwa bei dem kreisweiten Wert: Der Rhein-Neckar-Kreis wies am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 154,8 auf (ohne die kreisfreie Stadt Heidelberg). Dies stelle eine leichte Abschwächung des Pandemiegeschehens dar, aber noch längst keine Entwarnung, so die Verwaltung. Zumal diese Werte derzeit mit Vorsicht zu genießen sind: "Im Moment sind die Zahlen aufgrund der Feiertage und des Jahreswechsels hinsichtlich des Infektionsgeschehens aus unserer Sicht weniger belastbar als sonst", so Stadtsprecher Roland Kern.

Der Eingang in Weinheims grünes Wohnzimmer: Im Schlosspark gelten weiter Abstands- und Hygieneregeln, völlig tabu ist er aber nur zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Foto: Kreutzer

> Die Akzeptanz der Anti-Corona-Maßnahmen: Die Verantwortlichen der Stadt seien im Großen und Ganzen zufrieden mit der Umsetzung der Regelungen, teilt die Verwaltung mit: "Die meisten Menschen halten sich an die Regeln, insbesondere an das Maskentragen." Was Menschenansammlungen anbelangt, befanden sich die "Hotspots" zuletzt nicht in Weinheim, sondern an den Schneehängen des Odenwalds. Falls sich die größeren Ansammlungen wieder in die Stadt zurückverschieben sollten, müssten die Verantwortlichen (Gegen-)Maßnahmen erörtern.

> Die Geschäfte: Zu Beginn des "harten Lockdowns" habe es "etliche" Rückfragen gegeben, heißt es in den Antworten der Stadt. Die Fragen bezogen sich auf die Liste, in der definiert ist, welche Läden offen bleiben dürfen und welche geschlossen werden müssen: "Dazu gab es vereinzelt auch Unklarheiten, die erst im Gespräch mit dem Ordnungsamt geklärt werden konnten." Es seien jedoch keine "bewussten" Missachtungen festgestellt worden, heißt es weiter. Auch die Gastronomien sind offenbar geschlossen geblieben. Jedenfalls liegen dem Ordnungsamt keine Erkenntnisse über unerlaubte Kneipen-Öffnungen über Silvester vor.

> Der Schlosspark und der Hermannshof: Der Hermannshof hat bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, geschlossen. Dabei handelt es sich jedoch um die übliche Winterpause des Schau- und Sichtungsgartens, der als Park ansonsten auch im Lockdown geöffnet sein darf. Der Schlosspark hat nach wie vor offen – tagsüber. "Ein Zugang zum Schlosspark ist abends und nachts nicht erlaubt, das ist an den Eingängen vermerkt", teilt die Verwaltung mit. Wegen der aktuell geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen verzichtet die Verwaltung auf den im letzten Jahr zum Einsatz gekommenen Schließdienst: Prinzipiell ist es momentan ohnehin nicht erlaubt, sich nach 20 Uhr draußen aufzuhalten. Laut Verwaltung gab beziehungsweise gibt es derzeit keine negativen Vorkommnisse im Schlosspark: "Wir werden die Lage neu beurteilen, wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden sollten."

> Die mögliche Verlängerung des "harten Lockdowns" durch Bund und Länder: "Begrüßen" würde die Stadt Weinheim eine zeitliche Ausweitung der scharfen Anti-Corona-Maßnahmen genauso wenig wie wohl jeder andere, stellt die Verwaltung klar. Aber: "Sollte sich herausstellen, dass die (Infektions-)Zahlen im neuen Jahr nicht erheblich niedriger sind als vor Weihnachten oder sogar noch einmal ansteigen, wird eine Verlängerung der einschränkenden Maßnahmen unausweichlich sein." Selbstverständlich werde die Kommune die Maßnahmen dann auch umsetzen.