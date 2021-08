Von Günther Grosch

Weinheim. "Wir wollen, dass in unserem Keller in der Villa Titiania endlich wieder getanzt werden darf": Erster Vorsitzender und Geschäftsführer Rolf Schmidlin vom Beat-Club Weinheim gibt sich Anfang dieser Woche gegenüber der RNZ weiterhin kämpferisch. "Es reicht jetzt", ist dabei auch ein gehöriges Stück Verärgerung gegenüber der Politik herauszuhören. Die "Geduldsworte" und ständigen "Durchhalteparolen" könne und wolle er nicht mehr hören. Das sei "wie ein Sprung in einer hängenden Schallplatte", die seit mehr als einem Jahr "immer wieder das Gleiche spielt und den Saphir nicht weiterspringen lässt".

Nicht zu leugnende Tatsache ist, dass der Beat-Club wegen der ihm verordneten Dauerschließung in ernste finanzielle Probleme geraten ist. Schmidlin: "Unser Verein ist durch das Raster der staatlichen Hilfen hindurchgerauscht." Rettung in buchstäblich letzter Minute brachte das Webradio von "DJ Point", das durch eine Benefiz-Stream-Aktion das Überleben des Beat-Clubs sicherstellte. "Durch die großzügigen Spenden der Beat-Club-Fans können wir unsere weiterlaufenden Fixkosten auch über die Sommermonate hinweg decken."

Ab September bricht aber auch dieses Fundament wieder weg. "Sonst war alles für die Katz!", nimmt Schmidlin kein Blatt vor den Mund. Bei einer weiteren Schließung und einem damit verbundenen Tanzverbot droht erneut das Aus. Dabei öffnet der Beat-Club seine Türen gar nicht an jedem Tag. Es geht lediglich um die allwöchentlichen Freitage, was auf den gesamten Monat umgerechnet höchstens 16 Stunden Öffnung ausmacht. "Schon allein deshalb müssen für den Beat-Club andere Maßstäbe angelegt werden", lautet Schmidlins Forderung an die Behörden. Hinsichtlich der Planung für die kommende Beat-Club-Jubiläumssaison geht Schmidlin deshalb ein gehöriges Risiko ein. Denn noch immer gibt es keine verbindlichen Zusagen, was das Tanzen betrifft. "Aber wir können nicht länger warten", sagt er. In der Club- und Kulturszene muss langfristig geplant werden, "am besten für eine ganze Saison". So wie der Beat-Club dies in den zurückliegenden neun Jahren auch erfolgreich getan hat.

Vor allem will Schmidlin diejenigen Musiker und Bandformationen berücksichtigen, die während der Pandemie zum Club standen und ihm die Treue hielten. Konnte der Beat-Club doch zumindest im Zeitraum zwischen Ende September und Ende Oktober 2020 unter besonderen Hygieneauflagen Konzerte in kleinerem Rahmen anbieten. "Die Bands traten quasi für Fahr- oder Benzingeld auf, weil auch die Besucherzahl limitiert war." Nach derzeitigem Stand erhalten diese Bands – es handelt sich um "The Jailhouse Gang", "Uptown 7", "Soulution", "Mimi Grimm" sowie die "Abi Band 86" in den kommenden Monaten jeweils zwei Auftrittstermine. Der Nachwuchsband "Exact" kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie gehört "quasi zur Hälfte" dem Beat-Club an und bekommt am Freitag, 1. Oktober, ihren großen Auftritt.

"Opener" der Saison am Freitag, 24. September, ist der Chef "DJ Rockin’ Rolf" mit seiner Revivalparty höchstpersönlich. Diese Kultveranstaltung findet sich jeweils stets am letzten Freitag eines Kalendermonats im Programmangebot. Nach seinem mehrwöchigen Engagement bei "Radio DJ Point" freut sich Schmidlin jetzt wieder auf Präsenzveranstaltungen auf der Bühne und "wie die Menschen wieder abtanzen". Große Fragezeichen stehen dagegen noch hinter den gleichfalls traditionellen Clubveranstaltungen "Dance Night", "Musiker-Treff" und "Salsa-Party". Diese Veranstaltungen sind davon abhängig, ob das Tanzverbot bis zum Start tatsächlich aufgehoben ist oder, wie im Falle des "Musiker Treffs", ob die Besucherzahlen wieder uneingeschränkt gelten. "Für alle Fälle", so Schmidlin, plant er "zweigleisig".

Ein klares Signal hat er bekommen, dass er unter dem Hygienekonzept einer beschränkten Anzahl von Besuchern, dem 3G-Konzept und Voranmeldungen öffnen dürfe – "allerdings ohne Tanzen". Er sei aber optimistisch, dass bis Ende September das Tanzverbot gefallen ist, wenn bis dahin rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Darüber hinaus hat "DJ Rockin’ Rolf" für seine Revivalpartys ein spezielles Konzept ausbaldowert.

Dabei sollen die Paare jeweils in Gruppen aufgeteilt werden und nicht alle gleichzeitig auf die Tanzfläche dürfen. "Dieses Konzept könnte dann zur Anwendung kommen, bevor es gar keine Tanzerlaubnis gibt." Trotz aller gegenwärtigen Widrigkeiten ist er dennoch stolz, ein komplettes Programm von Ende September 2021 bis Ende Juni 2022 präsentieren zu können, so Schmidlin. Zudem steht 2022 ja auch noch das Jubiläumsjahr "Zehn Jahre Beat-Club" an.

Den Wermutstropfen gießt Schmidlin am Ende des Gesprächs ein. "Ich bin froh und stolz, dass ich den Kulturverein bis in sein zehntes Jahr führen konnte", sagt er: "Aber danach ist Schluss!" Schlussvorstellung für "DJ Rockin’ Rolf" auch auf der Bühne? Kaum vorstellbar. Aber für eine erneute Wiederwahl als Vorsitzender des Beat-Clubs steht Rolf Schmidlin am Saisonende "definitiv nicht mehr" zur Verfügung: "Alles Weitere schauen wir mal."

Info: Die genauen Termine und Veranstaltungen der Saison 2021/22 sind ab dem 10. September auf der Homepage unter www.beatclub-weinheim.de abrufbar.