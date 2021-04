Weinheim. (RNZ) Schlechte Nachrichten für Pendler, gute für den Hochwasserschutz: Die Arbeiten zum Neubau des Hochwassermeldepegels "Pegel Weinheim" beginnen am Dienstag, 20. April. Parallel dazu will das Regierungspräsidium in Karlsruhe die Weschnitz-Ufer sanieren und ökologisch aufwerten lassen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

> Beschränkungen für den Verkehr: Um die Baustelle bedienen zu können, wird die Birkenauer Talstraße zwischen Erbsengasse und Grundelbachstraße halbseitig gesperrt. Der Fußweg auf der Nordseite steht der Straße weiter zur Verfügung und ist dank einer Ampelanlage sicher zu erreichen. Die Verkehrsbeeinträchtigungen ziehen sich bis in den Herbst hinein.

> Ein Gewässer, zwei Messanlagen: Am Lauf der Weschnitz gibt es derzeit zwei Weinheimer Pegel: der "alte" Pegel Weinheim unterhalb der Grundelbachbrücke und die Seilkrananlage (SKA) Weinheim an der Erbsengasse. Am "Pegel Weinheim-SKA" werden Abflussmessungen vorgenommen. Diese ermitteln Daten, indem sie diejenige Menge an Wasser erfassen, die pro Zeiteinheit vorbeifließt. Setzt man Wasserstand und Abfluss in Relation, ergeben sich Parameter für die Hochwasservorhersage. Das Problem an diesem Standort ist: Der Wasserstand ist nicht eindeutig, da die nahe Abfahrtsrampe bei erhöhten Wasserständen Wellen erzeugt. Am nur rund 100 Meter entfernten "alten" Pegel wiederum ist die Messtechnik veraltet.

> Das Ziel der nun beginnenden Arbeiten: Auf der dem "alten" Pegel gegenüberliegenden Gewässerseite errichten die Handwerker einen neuen Pegel. Das Regierungspräsidium lässt dann die alten Messeinrichtungen samt Pegelschacht beseitigen. Damit in dem künftigen Bereich der Wasserstandsmessung kein Wellengang auftritt und der Abflussquerschnitt gleich bleibt, lässt die Behörde diesen Bereich des Flussbetts pflastern und mit einem Geröllfang versehen. In Weinheim erfolgt die Wasserstandsmessung also künftig rund 100 Meter oberhalb der Abflussmessung am Pegel "Weinheim-SKA".

> Die Ufersanierung: Weil die Wasserbausteine im unteren Uferbereich der Weschnitz lose geworden sind, sanieren die Handwerker die Böschung. Aufwertungsmaßnahmen sollen mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. So stellen die Fachkräfte eine Niedrigwasserrinne und Flachwasserzonen für Jungfische her, bauen einen Fischunterstand auf und Störsteine und Lenkbuhnen ein.

> Die Geschichte der Hochwasservorhersage: Seit 1968 wird am "alten" Pegel gemessen. Das Pegelhaus auf der linken Gewässerseite war aber zu klein, um eine Seilkrananlage zu errichten, die zur Abflussmessung erforderlich ist. Da zudem die Messtechnik veraltet war, richtete man 1999 den Pegelstandort "Weinheim-SKA" ein. Hier existiert ein Pegelhaus, das auch einen Internetanschluss beherbergt. Die Messwerte kann jeder auf der Webseite der Hochwasservorhersagezentrale der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) einsehen. Wegen der Wellenproblematik dient dieser Standort jedoch nicht zur Wasserstandsmessung. Da für die Messtechnik zur Wasserstandsmessung ein Schaltschrank ausreicht, kommt am Standort des "alten" nun der neue Pegel zur Wasserstandsmessung hinzu. Der Schaltschrank wird am Geländer des Fußwegs angebracht.

Info: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt5/ref531/pegel-weinheim/