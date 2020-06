Von Philipp Weber

Weinheim. Egal ob Kommunen, Kirchen oder Vereine: Die alljährlich stattfindende Kerwe ist im Kalender einer jeden Ortschaft in der Kurpfalz rot angestrichen. Jedenfalls in normalen Jahren, wenn von Juli bis September an fast jedem Wochenende irgendwo gefeiert wird. In diesem Jahr müssen die Kerwegänger das Wort "angestrichen" allerdings in "durchgestrichen" umtauschen. Denn mittlerweile ist klar: Nicht nur die Weinheimer Altstadt-Kerwe im August ist abgesagt; auch die kleineren Sommer- und Frühherbstfeste in den Ortsteilen fallen aus. Das gilt zumindest für diejenigen Feten, bei denen die Stadt Weinheim als Mit-Veranstalterin auftritt.

Wobei das mit dem Veranstalterprinzip vor allem in Lützelsachsen kompliziert ist. Auch in Weinheims größtem Ortsteil gibt es eine Kerwe, wenn auch eine eher kleine: Es geht um die Hofkerwe, die dieses Jahr vom 12. bis zum 14. September stattgefunden hätte. "Wir als Ortsverwaltung sind zwar beteiligt, vor allem an der Fest-Eröffnung", erklärt Ortsvorsteherin Doris Falter. Das eigentliche Festgeschehen verantworten indessen die Familie Gaber und die TSG Lützelsachsen. Verein und Familie hätten die Feier aber schon von sich aus abgesagt, erklärt die Ortsvorsteherin.

Das Fest der Feste ist in dem früheren Rotweindorf indes nicht die Hofkerwe – sondern das Winzerfest. Ortsvorsteherin Falter muss in diesem Zusammenhang jedoch auf den Verkehrs- und Heimatverein verweisen. Der ist alleiniger Veranstalter der Festtage, die auf der Facebook-Seite "Winzerfest Lützelsachsen" nach wie vor für die Zeit vom 2. bis zum 4. Oktober angekündigt sind.

Letztlich geht aber auch beim Winzerfest nichts ohne die Stadt Weinheim. So finden weite Teile des Weinfests in der Lützelsachsener Winzerhalle statt, die bekanntlich der Kommune gehört. Und als Nutzer der Halle müsste der Verkehrs- und Heimatverein – zumindest nach den derzeit gültigen Regelungen – das tun, was zum Beispiel auch Sportler müssen: ein mit vielen Details versehenes Konzept einreichen.

Während die Winzer die Hoffnung offenbar zuletzt sterben lassen wollen, hat Ritschweier den Reigen der ausgefallenen Feten bereits eröffnet: Dort hätte am Wochenende das Scheuerfest stattfinden sollen. Auch dass die Sulzbacher Ende Juli ohne ihre Kerwe auskommen müssen, steht schon seit längerer Zeit fest – ebenso wie die Absage der Altstadt-Kerwe, die vom 7. bis zum 10. August stattgefunden hätte. Aber auch die Hohensachsener Kerwe auf dem Anetplatz und die "Oberwünschsteinbacher" Kerwe im Vorderen Odenwald sind Corona schon zum Opfer gefallen. Beide Feste hätten vom 18. bis zum 21. September stattfinden sollen.

Lützelsachsens Ortsvorsteherin Falter ist – was die Planung von städtischen Veranstaltungen betrifft – schon im Spätherbst 2020 angekommen. Ihr Team und sie wüssten noch nicht, ob der beliebte Sankt-Martinsumzug durch den Ortsteil stattfindet oder nicht. "Nach meinem Kenntnisstand haben sich die Verantwortlichen noch nicht zu den Zügen in der Kernstadt geäußert", sagt sie. Nach deren Votum wird sie sich vermutlich richten. Nun geht es erst einmal in den Sommer, der für Kommunen, Kirchen und Vereine wohl ungewohnt ruhig wird.