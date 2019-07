Weinheim. (RNZ) Der Teich ruht still wie der sprichwörtliche See, aber 30 Meter weiter auf der Schlossparkwiese herrscht rege Geschäftigkeit. Dort entsteht im Moment die Bühne für das kleine Schlossparkfestival "Theater am Teich" (TaT) in Weinheim. Weil die Naturschutzbehörden ein Ablassen des Wassers im Teich untersagt haben, müssen die Mitarbeiter des städtischen Kulturbüros Flexibilität beweisen. Die Stadtwerke-Kulturbühne steht nun auf der benachbarten Wiese - die Festivalbesucher sollen von hier aus den idyllischen Teich und die Burgen fest im Blick haben.

Der diesjährige Standort habe auch Vorteile, werden Kulturamtsleiter und TaT-Erfinder Gunnar Fuchs und Veranstaltungsprofi Olaf Müller von der Technikfirma Exodus in einer Pressemitteilung zitiert: Zum Beispiel können auf der Wiese überdachte Sitzplätze für rund 200 Besucher entstehen, die es sich auch auf der Wiese gemütliche machen können, wenn sie nicht in die Sitzreihen wollen.

Die TaT-Sponsoren überzeugten sich am Dienstagmittag vom Fortschritt der Aufbauarbeiten und von der Qualität des Programms, das am Donnerstag mit dem Ehrenamtstag beginnt, in dessen Verlauf Kabarettist und Literat Markus Weber auftritt. Von 20 Uhr an wird mit der Tanz-Combo "Blue Sky Orchestra" in den Abend hineingefeiert. Schon mittags zeigt die "Compagnie Charlie" Slapstick-Comedy auf der Schlossparkwiese. Der TaT-Auftakttag ist eintrittsfrei.

Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer gehört ebenso zu den Förderern des TaT-Festivals wie Sven Linke von der SV-Sparkassenversicherung, Thomas Bader vom Steuerberatungsbüro Bader und Constantin Görtz vom Architekturbüro "Görtz und Fritz". Kulturbürochef Gunnar Fuchs freute sich, dass die TaT-Tage und damit die Kultur in Weinheim so verlässliche Partner an der Seite hat.

TaT wird am Freitag, 12. Juli, mit Chako Habekost und seinem aktuellen Programm "De Edle Wilde" fortgesetzt. Am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr, wird’s Karibisch mit "Rody Reyes & Havanna con Klasse". An dem Abend werden auch Zigarren - aus der einzigen regionalen Herstellung in Lorsch - und südamerikanische Cocktails angeboten.

Die Mannheimer Musikbühne ist mit ihrem Kinderstück am abschließenden TaT-Sonntag, 14. Juli, 15 Uhr, auf der Bühne. Diesmal ist es "Der gestiefelte Kater", ein zauberhaftes Märchenmusical nach den Gebrüdern Grimm für alle Menschen ab fünf Jahren.

Info: Der Vorverkauf für die Aufführungen, die Eintritt kosten, läuft. Karten gibt es auf www.reservix.de sowie an der Abendkasse.