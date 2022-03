Weinheim. (web/zg) Ein hoher Krankenstand, viele Ausfallzeiten, eine schwierige Organisation bei den Tests, viel Improvisation – und dazu oftmals Eltern, die ihrer Verärgerung freien Lauf lassen: Corona bringt die Kindergärten in Not. In Weinheim ist die Lage stark angespannt. Dabei sind die Einrichtungen seit zwei Jahren ohnehin im Ausnahmezustand.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Limit", teilt die Stadt Weinheim mit – und beruft sich dabei auch auf Angaben nicht-städtischer Kita-Träger. Noch nie seit Beginn der Pandemie seien die Infektionszahlen bei Kindern und Erzieherinnen so hoch gewesen wie in den letzten zwei Monaten. "Wir begrüßen daher, dass die Testpflicht für Kindergartenkinder und die Maskenpflicht in den Kitas nach heutigem Stand zumindest bis Ostern bestehen bleiben", erklärte Andreas Haller, bei der Stadt Weinheim verantwortlich für die Frühkindliche Bildung.

Die hohe Zahl an Coronafällen führt dazu, dass in den letzten Wochen in vielen Einrichtungen die regulären Öffnungszeiten zeitweise reduziert oder die Kitas ganz geschlossen wurden. Mehr und mehr pädagogische Fachkräfte waren an Corona erkrankt und mussten sich in Absonderung begeben. Hinzu kommen andere typische Winter-Erkrankungen.

Bei den städtischen Kitas waren bislang vier Einrichtungen von einer Schließung oder der Reduzierung von Öffnungszeiten betroffen. "Wir versuchen alles, um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten", betont Haller: "Aber wir können das in der jetzigen Situation mit Vertretungskräften nicht mehr auffangen." Auch die Einrichtungen des Trägers Postillion mussten mehrfach ihre Öffnungszeiten anpassen. Ebenso meldet Christa Lehner, Referatsleiterin der Evangelischen Kindergärten, "Land unter": "In einigen Einrichtungen haben sich mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden infiziert und befanden sich zum Teil gleichzeitig in Quarantäne." Auf der einen Seite signalisiere die Politik, Corona sei am Abklingen, auf der anderen kämpften die Kitas mit der Realität: hohe Infektionszahlen und permanente Einschränkungen. Das führe zu Unverständnis und Kritik aufseiten der Familien: "Leitungen, Mitarbeitende und Träger organisieren täglich neu, was noch verantwortbar ist. Wohl wissend, dass wir nicht jedem gerecht werden."

Allen sei bewusst, dass verkürzte Öffnungszeiten für Eltern ein Problem darstellen, sekundiert Haller. Vor jeder Schließung würden Alternativen erörtert. Das gelte für alle Träger. Eltern könnten helfen, indem sie die Selbsttests bei den Kindern sorgfältig vornehmen und sie bei Symptomen daheim lassen. Die Träger appellieren an die Eltern, den Erzieherinnen mit Fairness zu begegnen. Es häuften sich Fälle, bei denen die Fachkräfte beschimpft werden, so Haller. "Seit Pandemiebeginn sind diese Kräfte besonders gefordert und engagieren sich in hohem Maße für das Wohl der Kinder. Und das, obwohl sie sich kaum schützen können. Sie haben unseren Respekt verdient!".

Um noch mal auf die Politik zurückzukommen: Auf RNZ-Nachfrage teilte die Stadt Weinheim mit, dass man einer Verlängerung der Homeofficepflicht über den 20. März hinaus offen gegenüberstehe, sofern die Landespolitik entsprechende Beschlüsse fasst. Wenn Kinder städtischer Angestellter von Kita-Schließungen betroffen sind, sei man als Arbeitgeber flexibel, betont ein Verwaltungssprecher.