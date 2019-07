Bewässerungssäcke, die am Boden perforiert sind, bewässern die Bäume. Foto: zg.

Weinheim. An Tagen wie diesen reicht den Grünflächenarbeitern der Stadtverwaltung weder die Zeit noch das Wasser, um alle Bäume in der Stadt zu versorgen. Deshalb appelliert das Grünflächenamt jetzt an die Bürger, die einen Straßenbaum vor dem Haus haben, die Stadt zu unterstützen.

"Ein Eimer Wasser am Tag hilft schon", so Grünflächenamtsleiter Michael Langhammer. Auch ein Auflockern der Erde sei hilfreich, weil der Boden dann beim nächsten Niederschlag besser Wasser aufnehmen kann.

Die Stadt selbst testet im Moment eine neue Methode, mit der Stadtbäume, die auf ausgetrocknetem oder stark verdichtetem Boden stehen, nachhaltiger bewässert werden können. Es werden Bewässerungssäcke aus Plastik eingesetzt, mit denen eine Tröpfchenbewässerung ohne viel Aufwand gelingt.

Die Säcke werden mit 85 Liter Wasser gefüllt und sind am Boden perforiert, sodass Wasser langsam austritt und versickert. Die ersten 25 Bewässerungssäcke hat die Stadt angeschafft.