Von Günther Grosch

Weinheim. Im August 2020 war im nördlich gelegenen Bereich des Hauptfriedhofs mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt verschiedener Erneuerungsmaßnahmen begonnen worden. Schon vier Monate später erfolgte die Einweihung der dort gelegenen 220 Quadratmeter großen neuen Lagerhalle. Hier sind die großen Multifunktionsfahrzeuge, Maschinen, Kleintransporter, Anhänger und weitere Gerätschaften untergebracht, die von den Friedhofsgärtnern nicht täglich gebraucht werden.

Im Februar 2021 war im Zuge der sich daran anschließenden zweiten Bauphase innerhalb von nur zwei Wochen das alte Betriebsgebäude im südlichen Eingangsbereich des Friedhofgeländes abgebrochen und im März mit dessen Neubau begonnen worden. Im Dezember schließlich war "am Ende einer langen Bauphase", so Architekt Constantin Görtz, auch die neue Heimstatt für die Mitarbeiter fertig. Von hier aus betreuen die sieben städtischen Friedhofsgärtner einschließlich des Hauptfriedhofs auf einer Gesamtfläche von insgesamt 124.000 Quadratmetern zusätzlich auch die Grabstätten in den fünf Ortsteilen Sulzbach, Lützelsachsen, Hohensachsen, Oberflockenbach und Heiligkreuz.

Jetzt erfolgte die offizielle Inbetriebnahme des 300 Quadratmeter großen neuen Betriebsgebäudes, das vor allem der Verbesserung der Infrastruktur und der Arbeitsbedingungen der hier arbeitenden Menschen dient. Für ihn ähnle das Gebäude auf den ersten Blick von außen eher einem schmucken Wohnhaus oder Eigenheim und weniger einem Betriebsgebäude, beschrieb Stadtsprecher Roland Kern seinen persönlichen Eindruck.

In enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sei es für ihn vorrangiges Ziel gewesen, das Gebäude in seinen Proportionen, Farben und Materialien für Besucher des Friedhofs so unauffällig wie möglich in die Umgebung einzupassen, beschrieb Architekt Constantin Görtz seine Aufgabe. Für den Komplex mit davor gelagerter Freifläche, die den Nutzfahrzeugen ausreichend Platz für "Schleppkurven" gewähren sollte, habe er deshalb eine "Winkelform" gewählt. Diese sollte Einblicke in den Betriebshof möglichst vermeiden und sich in ihrer Ästhetik der Umgebung mit der 2016 ebenfalls neu erbauten Leichenhalle und der denkmalgeschützten Friedhofskapelle anpassen.

Gelungen ist Görtz dies in erster Linie durch eine bewusst niedrig angesetzte Dachtraufe sowie unterschiedliche Höhen und Tiefen des Massivzweckbaus bis hin zu der geräumigen Gerätehalle mit ihren drei großen Toren. Für die Friedhofsmitarbeiter biete das Gebäude gegenüber seinem aus den 1950er-Jahren stammenden Vorgängerbau "um Welten bessere Arbeitsbedingungen", machten Cornelia Lauinger und Peter Zschippig vom Amt für Immobilienwirtschaft deutlich.

So gab es zuvor unter anderem nicht ausreichende oder gar nicht vorhandene Werkstatt-, Umkleide-, Sozial- und Sanitärräume. Eine unter dem nicht belüfteten Keller hindurchführende Gasleitung bereitete gleichfalls Sorgen, wie die Leiterin des städtischen Amtes für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung, Jutta Ehmsen, und Friedhofsverwalter Michael Müller bestätigten. Angenehmere Details und "Feinheiten" des insgesamt 1,72 Millionen Euro teuren, zweigeteilten Bauprojekts schilderte Görtz beim Rundgang durch das Innere des Gebäudes.

Wichtig für die sechs männlichen und seit Kurzem auch eine weibliche Friedhofsgärtnerin: Die Sozialräume werden durch eine Luft-Wärme-Pumpe beheizt. Um den Eintrag von Legionellen zu verhindern, erfolgt die Warmwasserversorgung dezentral, während die geräumige Werkstatt bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad über sich automatisch ein- und ausschaltende Infrarotstrahler ideale Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Dass auf dem Dach keine Fotovoltaikanlage installiert werden konnte, ist dem umgebenden hohen Baumbestand geschuldet. Sein besonderes Augenmerk richtet Friedhofsverwalter Michael Müller derzeit darauf, dass sich seine Mitarbeiter nicht mit dem Coronavirus infizieren. Aus diesem Grund arbeiten die Teams jeweils getrennt in Dreier-Gruppen, um im "Worst Case" für das andere Team einzuspringen. "Bei einem Totalausfall würden keine Beerdigungen mehr stattfinden können", mochte Müller seinen persönlichen "Super-Gau" lieber nicht an die Wand malen.

Das neue Friedhofsmobil wartet derzeit noch auf seinen Einsatz. Foto: Dorn

Wegen Corona befindet sich derzeit auch das im neuen Betriebsgebäude untergebrachte Friedhofsmobil für Besucher, "die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind", im "Winterschlaf". Dieser kostenlose Fahrservice wurde durch die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner ermöglicht, die das Elektromobil zur Verfügung stellte. Ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen holen dabei die Besucher (nach Voranmeldung) am Haupteingang des Friedhofes ab und bringen sie an die jeweiligen Gräber. Der Service kann, sobald wieder möglich, auch bei Trauerfeiern zum Transport von Trauergästen an die Grabstätte in Anspruch genommen werden.

Pro Jahr sind von der Friedhofsverwaltung rund 550 Trauerfeiern und Beisetzungstermine zu disponieren, gewährte Müller weitere Einblicke in seine Arbeit. Neben der Betreuung von Hinterbliebenen stehe unter anderem auch die Vorsorgeberatung von Menschen im Mittelpunkt der Arbeit der Verwaltung.

Durch die mittlerweile zahlreichen unterschiedlichen Grabanlagen mit und ohne Grabpflegeaufwand stehen den Hinterbliebenen auch entsprechend viele Bestattungsmöglichkeiten für ihre verstorbenen Angehörigen zur Verfügung.