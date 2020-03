Von Philipp Weber

Weinheim. Für die Kindergärten, Schulen und ehrenamtlichen Helfer wäre es ganz bitter, aber es könnte so kommen: Auch in Weinheim besteht die Befürchtung, dass der für Sonntag, 22. März, geplante Sommertagszug wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt werden muss. Wie Stadtsprecher Roland Kern der RNZ bereits am Anfang der Woche sagte, fällt die endgültige Entscheidung am Donnerstag, 12. März. Während zunächst von einem Zusammentreffen aller "Sommertagszug-relevanten" Amtsvertreter die Rede war, sprach Kerns Kollege Thomas Fischer am Mittwoch von einem Krisenstab.

Dieser werde wohl darüber befinden, wie die Stadt Weinheim mit Veranstaltungen umgeht, die mehr als 1000 Besucher zählen. Ein sehr prominentes Beispiel ist der Pflänzelmarkt, der nur eine Woche nach dem Sommertagszug im Terminkalender steht: am Sonntag, 29. März. Und damit nicht genug: Denn in knapp zwei Wochen soll das Blütenwegfest stattfinden, dieses Mal zwischen Hirschberg-Großsachsen und dem Weinheimer Schlosspark – und damit wohl größtenteils auf der Gemarkung der Zweiburgenstadt.

Natürlich bedauert es Stadtsprecher Fischer, dass Veranstaltungsabsagen im Raum stehen: Allein die Zahl der ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden, die Jahr für Jahr im Sommertagszug stecken, sei beträchtlich, erinnert er an das Engagement von Bürgern wie Thomas Neitzel oder Christina Eitenmüller. Fachlich darf und will Fischer dem Krisenstab aber nicht vorgreifen.

Die Veranstalter des Weinheimer Automeilen-Frühlings haben ihre Entscheidung bereits am Mittwoch offiziell gemacht: "Nachdem bekannt gegeben wurde, dass nun auch nahe unserer Stadtgrenze der Maimarkt in Mannheim abgesagt ist, sehen wir uns aufgrund der aktuellen Situation veranlasst, unsere Veranstaltung ebenfalls abzusagen", erklärt Thomas Knapp. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses vertritt die 13 Veranstalter-Betriebe nach außen.

Die Großveranstaltung Mannheimer Maimarkt hätte vom 25. April bis einschließlich 5. Mai stattgefunden, der Automeilen-Frühling mit seinen immerhin 2500 bis 3000 Besuchern war für Sonntag, 26. April, geplant. "Unabhängig von der Gefahr von neuen Krankheitsfällen würde es vermutlich bei Teilen der Bevölkerung auf Unverständnis stoßen, wenn wir zu diesem Zeitpunkt unsere Veranstaltung durchziehen, obwohl im weiten Umkreis Veranstaltungen reduziert oder ganz abgesagt werden", so Knapp.

Ein Alleingang wäre sowohl für die Autohäuser selbst als auch für deren künftige Kooperationsveranstaltungen kontraproduktiv, vermutet er. Zumal die Behörden die Veranstaltung auch kurzfristig untersagen könnten. Aus letzterem Grund hätten er und die Führung des Autohauses Ebert sich "kurzfristig und frühzeitig" für eine Art freiwilligen Verzicht entschieden – auch um im Vorfeld entstehende Kosten bei allen Beteiligten zu vermeiden oder zumindest zu verringern.

Letztlich diene die Entscheidung aber auch dem Schutz von Mitarbeitern, Ausstellern und Besuchern. Knapp hofft nun, dass sich die Stornokosten in Grenzen halten. Immerhin ist eines der Wahrzeichen der Automeilen-Feste – die "Bimmelbahn" für Familien – schon verbindlich gebucht. Auch die Aufstellung von Plakaten und deren vorherige Genehmigung fallen nun kurzfristig weg. Knapps Hoffnung: Einige der Vorbereitungen könnten vielleicht der übernächsten Auto-Veranstaltung am Sonntag, 27. September, zugutekommen, dem Automeilen-Herbst.

Laut Knapp gibt es die großen Publikumsaktionen auf der Automeile seit dem Jahr 2006. Anfangs kamen weniger Besucher als heute. Doch die Veranstaltungen seien über die Jahre bekannter und beliebter geworden.

Vielleicht kommen im Frühherbst umso mehr Besucher – sofern die Lage bis dahin etwas übersichtlicher ist.