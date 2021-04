Von Günther Grosch

Weinheim. Wenn Bernd Meyer am 1. Mai sein Amt antritt, dann ist er der 20. Kommandant in der langen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Heinrich Lamblett, im Hauptberuf Lehrer in der "Bender’schen Erziehungsanstalt für Knaben", war 1862 der erste in der mittlerweile fast 160-jährigen Kommandantenhistorie, die nach dem Kriege in Fritz Schilling, Ernst Fichtner, Karl Kreis, Dietrich Neitzel, Peter Odenwälder, Hermann Franzmann und nicht zuletzt Reinhold Albrecht starke Persönlichkeiten aufzuweisen hatte.

Meyer wiederum ist Nachfolger von Sven Lillig, der die Weinheimer Brandschützer aus persönlichen und beruflichen Gründen im Herbst und nach nur zweijähriger Amtszeit verlassen hatte. Der Neue ist "Bachelor of Engineering" im Fach Maschinenbau, Absolvent des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes mit Staatsprüfung sowie "Master of Science" im Fach Sozialwissenschaften, Organisation und Kommunikation.

Der gebürtige Franke war in den vergangenen fünf Jahren als Leiter einer Stabsstelle bei der Berufsfeuerwehr in Mannheim tätig und hatte sich sowohl im Feuerwehrausschuss als auch im Gemeinderat gegen neun Mitbewerber durchgesetzt – wobei es in der letzten Abstimmung arg knapp zugegangen sein soll. Doch das ist Schnee von gestern.

Meyer sei schon seit einiger Zeit "mittendrin im Geschäft" und sowohl im Feuerwehrhaus als auch in den Abteilungen von Oberflockenbach bis Sulzbach "sehr präsent", lobte OB Manuel Just den 32-Jährigen am Montag im digitalen Vorstellungsgespräch. Meyers Stärke liege vor allem darin, beruflich breit aufgestellt zu sein und das Spannungsfeld zwischen den Haupt- und Ehrenamt aus seiner früheren Scharnierfunktion zu kennen.

In Weinheim finde er 264 Aktive – darunter 34 Feuerwehrfrauen – sowie eine 43-köpfige Kinder- und Jugendfeuerwehr vor. Die Mannschaft verfüge über einen hohen Ausbildungsstand und sei auch bei Fahrzeugen und Geräten bestens aufgestellt, schilderte Meyer seine ersten Eindrücke. Er selbst sehe sich durch die Erfahrungen, die er innerhalb einer zahlenmäßig großen Wehr sammeln konnte, bestens gerüstet.

Dass coronabedingt seit gut einem Jahr "kein richtiger Übungsdienst mehr stattfinden" konnte, wertete Meyer mit Blick auf die aktuelle Gesamtsituation jedoch als "demotivierend". Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen seien "Praktiker, die etwas in die Hand nehmen". Coronabedingt blieb auch die Kameradschaftspflege weitgehend auf der Strecke. Dennoch: "Wenn nachts der Alarmpieper angeht, funktioniert die Wehr, selbst wenn ein Jahr lang nicht geübt wurde."

Erster Bürgermeister Torsten Fetzner bescheinigte Meyer neben "hoher Fachkunde" eine nicht weniger hohe Empathie gegenüber den Feuerwehrkameraden und deren Problemen: "Man spürt, dass er für die Feuerwehr brennt." Ausdrücklich bedankte sich Fetzner bei den stellvertretenden Abteilungskommandanten Ralf Mittelbach und Volker Jäger. Beide hätten die Geschicke der Wehr während der Übergangszeit hervorragend gelenkt und damit einen harmonischen Übergang ermöglicht.

Leider verfüge der Feuerwehrdienst nicht mehr über die Attraktivität der Vergangenheit, so Feuerwehrdezernent Fetzner. Mit dem neuen Kommandanten zeigte er sich einig, mehr Frauen für den Feuerwehrdienst begeistern und die Jugendarbeit forcieren zu wollen. Durch Corona drohe der Feuerwehr eine halbe Generation verloren zu gehen.

Meyer sei "ein super Typ, der zuhört und nachfragt", lobten Mittelbach und Jäger ihren neuen Chef. Alle Abteilungen zeigten sich hoch motiviert, den guten Ruf der Weinheimer Wehr zu erhalten und auszubauen. Bei den zahlreichen Besprechungen, an denen Meyer bereits regelmäßig teilnimmt, habe sich rasch herauskristallisiert: "Er bringt viel frischen Wind und neue Ideen mit."

Wozu nicht zuletzt auch das von Meyer angekündigte "Setzen von Motivationssternchen" gehört, mit denen man die Wehr auch von ihrer Personalstärke her zukunftsfähig halten will. Meyer: "Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war mit der Gründung der ersten Kinder- und Jugendfeuerwehrabteilungen in Baden-Württemberg schon immer ein Pionier auf diesem Gebiet. Dieser Tradition sehe ich mich verpflichtet."

Als "Pilotprojekt" schwebt Meyer vor, junge Menschen – wie derzeit noch im Feuerwehrgesetz verankert – nicht erst mit 18, sondern künftig schon mit 16 Jahren in den aktiven Einsatz zu bringen. Zur Verwirklichung dieser Idee will der Neue unter anderem seine guten Verbindungen zur Feuerwehrverwaltung des Landes nutzen.