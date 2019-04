Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Jetzt hängt er da schon eine Viertelstunde und kommt irgendwie nicht weiter" - da macht sich eine Oma Sorgen um ihren Enkel in der Steilwand, bevor dieser dann doch an Höhe gewinnt. Klettern ist nun mal kein Kinderspiel, sondern eine körperliche Höchstleistung. Wer da einen Durchhänger hat, muss erst mal neue Kräfte sammeln. Das erfahren alle, die am Wochenende zum "Anklettern" auf das Gelände des Deutschen Alpenvereins (DAV) in Weinheim gekommen sind und vielleicht erstmals in den Seilen hängen.

Ein ehemaliger Steinbruch im Birkenauer Tal ist das Übungsgelände. Dort könne es jederzeit zu Steinschlag kommen, lautet die Warnung für das Gelände mit hochalpinem Charakter. Den Satz an der Eingangstür hat Angelika offenbar gar nicht gelesen. Sonst würde sie jetzt nicht staunend vor der Felswand stehen und zu ihrer Freundin Petra sagen: "Da bringen mich kein zehn Pferde hoch." Nein, Angelika will es auch nicht ansatzweise probieren, hat sofort erkannt, dass Klettern an der Steilwand nicht ihr Ding ist und möchte mit einer Pizza auf dem Teller lieber beim Klettern zuschauen - das ist immer noch aufregend genug.

Ihre Freundin ist da mutiger, will an der Jakobswand eine Klettersteig-Route ausprobieren, weil sie so etwas von einem Urlaub in den Bergen kennt. Nur nicht runterschauen war ihre Devise. Beim "Anklettern" des DAV Weinheim ist die Jakobswand mit ihren verschiedenen Routen stark frequentiert. Einige machen auf halber Höhe mitten im Fels Rast und genießen den Blick von oben. Für diejenigen, die unten stehen, sieht das alles gar nicht so gemütlich aus, sondern eher gefährlich.

"Die sind doch alle angeseilt, da kann eigentlich nichts passieren", beruhigt ein Besucher seine Begleiterin, für die das Kletterzentrum in Weinheim Neuland ist. "Mit dem Parken ist das hier immer problematisch, deshalb sind wir gleich mit den Fahrrädern gekommen", ist von einer Familie aus Laudenbach zu erfahren.

Die beiden Söhne, 14 und 16 Jahre alt, hatten Lust, mal im Kletterzentrum vorbeizuschauen, entscheiden sich angesichts der Steilwand aber erst mal für die Übung am nicht ganz so hohen künstlichen Kletterturm. Auch dort herrscht Helmpflicht, weil Sicherheit oberstes Gebot ist. Die Sektoren "Sonnenplatte" und "Schwarzes Wändchen" gehören zum DAV-Kletterzentrum. Genau wie der "Hangel-Quergang" und sonstige sportliche Herausforderungen.

Info: Interessierte, die den frühlingshaften Einstieg verpasst haben, schauen einfach mal zu den üblichen Öffnungszeiten vorbei: Also samstags von 13 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 21 Uhr. Mehr Infos unter www.dav-weinheim.de